Wie vor knapp hundert Jahren sieht die Bepflanzung im Park vor der Voith-Villa heute wieder aus. Um die Palme mitten im Park wurde beispielsweise eine Raute aus Blumen gepflanzt. „Aufgrund der fixen Kanten sind die Pflanzen auch leichter zu handhaben“, weiß Klaus Müllner von der Stadtgärtnerei. Eingesetzt wurden robuste Sommerblumen wie Begonien und Hibiskus. „Es sind jetzt auch mehr Blumen im Park zu finden als früher“, sagt Müller.

Die Idee zur traditionellen Bepflanzung hatte Direktor Alfred Kellner von der Musikschule, die in der Villa ihren Sitz hat. Kellner fand alte Pläne mit der Original-Bepflanzung. „Im Zuge der Arbeiten an der Wasserleitung wurde dann die Umgestaltung des Gartens gemeinsam mit Stadtgärtner Robert Wotapek umgesetzt“, erklärt der Musikschul-Direktor. Dadurch habe der Park, der nach wie vor sehr beliebt sei, an Flair gewonnen. „Er ist jetzt viel schöner als vorher“, ist Kellner überzeugt.