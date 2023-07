Charlie Furthner: „Ein Ende ist noch lange nicht in Sicht!“

Ein lauer Sommerabend am See, dazu die besten Blues-Sounds in den Ohren – so findet auch heuer das „Summer Blues Festival“ am Ratzersdorfer See statt. Was vor 20 Jahren mit einem Pilotprojekt begann, ist über die Jahre zu einem der renommiertesten Festivals der Sparte Blues herangewachsen. Musik-Größen wie beispielsweise „Down Home Percolators“ sowie die Mojo Blues Band werden die Bühne zum Erklingen bringen. Das Jubiläum mit Pianist, Inititiator und Mitveranstalter Charlie Furthner wird am Samstag, 29. Juli, ab 17 Uhr zelebriert.

„Es bestätigt, dass wir etwas richtig gemacht haben und es beweist, dass sehr wohl großes Publikumsinteresse für Musik besteht, die abseits der Fließbandproduktionen der Popularmusik existiert. Ein Ende ist noch lange keines in Sicht“, zeigt sich Furthner über das Festival begeistert. Da in Österreich Bluesmusik nur ein Randgruppendasein friste, und medial kaum vertreten sei, freue er sich besonders über das Jubiläum.

In den letzten zwei Jahrzehnten gastierten 59 verschiedenen Künstler und Künstlerinnen am „Summer Blues Festival“. Musiker aus dem deutschsprachigen Raum wie Axel Zwingenberger, Hans Theessink, Vince Weber oder B.B. & The Blues Shacks zählten dazu. „Zudem ist es schön, dass wir bereits Musikschaffende aus dem Land begrüßen durften, wo diese Musik ihren Urspung hat, den U.S.A.“, blickt Furthner zurück.

Auch heuer sind im Programm verschiedene Facetten des Blues verankert. Eröffnen wird das Festival von Bonaventura Amann. „Ein toller Blues und Boogie Pianist, der die Tradition der alten Meister hochleben lässt. Ich habe ihn bei einem Live Konzert kennen gelernt und vom Fleck weg für heuer engagiert“, erzählt Furthner. Danach spielt das deutsche Acoustic Duo "Downhome Percolators" mit Klaus "Mojo" Killian und Bernd "Snoopy" Simon. „Da gehts dann mit erdigem Downhome Blues und Chicago Blues gleich ordentlich zur Sache“, so der Initiator. Auch Mika Stokkinen sowie die Mojo Blues Band als Gastgeber mit fetzigem Chicagoblues, R&B der 50er und rollende Boogies sollen dem Publikum ordentlich einheizen.

„Noch dazu haben wir jedes Jahr Gäste aus verschiedensten Ländern Europas, wie Deutschland, Niederlande, Schweiz und Großbritannien“, ergänzt Veranstalter Michael Bachel, der auch dieses Jahr wieder mit rund 800 Festival-Besucherinnen und -besuchern rechent.

Genau Informationen zum Line-Up sowie Tickets gibt es unter www.summerblues.at