Tangente feiert den Sommer im frei:raum St. Pölten

Unter dem Motto „Wir machen's anders! – Ideen für die Zukunft“ haben Schülerinnen und Schüler vier St. Pöltner Schulen mit Künstlerinnen und Künstlern kreative Beiträge entwickelt. Nach der Vorstellung der Projekte lädt die Tangente St. Pölten am Freitag, 23. Juni, ab 19.30 Uhr zu „Summerbreak“ in den frei:raum ein. Die St. Pöltner Band „More Than Friends“ sowie DJ zey bringen musikalische Vielfalt auf die Kulturbühne. Der Wiener Rapper „BIBIZA“ musste leider kurzfristig absagen. Das Rap-Duo Esrap konnte als Ersatz gewonnen werden.

„Bei der Auswahl der Acts haben wir darauf geachtet, regionale und überregionale Bands einzuladen. Auch auf die Wünsche der Jugendlichen haben wir Rücksicht genommen“, berichtet Kuratorin Magdalena Chowaniec. Das Ziel der „Tangente-Stadtprojekte“ sei nämlich, sich mit Menschen aus St. Pölten zu vernetzen und Beziehungen aufzubauen. „Wichtig ist uns, zuzuhören, welche Bedürfnisse Bewohnerinnen und Bewohner haben, vor allem auch die jüngeren“, ergänzt Kurator Muhammet Ali Baş. Gleichstellung in der Musikindustrie stehe auch im Vordergrund der Veranstaltung. „Mit ‚More Than Friends‘ und DJ zey als non-binäre Person wollen wir die Vielfalt feiern und neue Begegnungen schaffen“, sind sich beide einig.