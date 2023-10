Erste große Sponsion

Erstmals im großen Rahmen gefeiert wurde die Sponsion an der Suttner-Universität. Nach einzelnen Abschlüssen gab es nun an der 2018 gegründeten Privatuniversität 40 neue Bachelor und Master aus dem Studienbereich Psychotherapie sowie dem Studiengang Soziale Arbeit. 200 Gäste feierten mit den Absolventinnen und Absolventen auf dem Campus.

Die von der Oppsition im Gemeinderat wegen ihrer Kosten nach wie vor kritisierte Einrichtung, will aber ebenso jetzt die Bürgerinnen und Bürger an der Wissenschaft teilhaben lassen. Das Projekt „FlussBewusst“ soll Erkenntnisse zum Artenschutz mit Community Building und Citizen Science zu verknüpfen. Im Mittelpunkt steht der Schutz der Donau-Störe und Huchen. Ein wichtige Rollen spielen dabei Schulen wie das Gymnasium Josefstraße und auch die Caritas.

MIt „Citizen Science“ werden auch bisher nicht erreichte Bevölkerungsgruppen aktiv an wissenschaftlichen Aktivitäten beteiligt. Eine nachhaltige Entwicklung und der Schutz der bedrohten Tierarten in Flusssystemen soll so gefördert werden. Die Menschen werden so zu Forschenden im Dienste des Artenschutzes.