Ab Sommer: Eisschule statt Großhandel in Spratzern

Viele Jahre stand das Gebäude des Großhandels Höfinger in Spratzern leer. Jetzt wird es wieder mit Leben gefüllt. Bis zum Sommer entstehen unter der Marke „Sweet Depot“ ein Showroom, eine Eisschule sowie eine Anlaufstelle für professionelles Eiscreme-Equipment samt passender Rohstoffe.

„Wir bieten Speiseeis- und Softeismaschinen und Rohstoffe an. In der Eisschule können künftige Eiscafé-Betreiber in einem viertägigen Kurs alles Wissenswerte von der Theorie bis zur Praxis erlernen“, berichtet Geschäftsführer Ali Güler.

Zu den Eisgeräten gibt es Geräte für die Waffel- und Crêpeproduktion sowie Becher, Löffel und Verpackungen. „Wir setzen vor allem auf kompostierbare Verpackungen und Besteck aus Maisstärke und Papier“, sagt Güler.

Bis zur Eröffnung gibt es noch viel Arbeit. Im Erdgeschoß entsteht ein Empfangsbereich sowie ein Teil des Showrooms, der im Obergeschoß fortgeführt wird. Dort wird das Sortiment auf einer Gesamtfläche von 1.000 Quadratmetern interessierten Gastronomen gezeigt. Im ersten Stock entstehen auch die Eisschule und eine kleine Küche.

Ursprünglich stammt die Firma aus Traismauer. „Aufgrund der Flächenknappheit entschieden wir uns aber für den Umzug in die Landeshauptstadt. Das alte Höfinger-Gebäude eignet sich hervorragend für unser Konzept“, erklärt Güler den Umzug. St. Pölten liege zentral und der neue Standort nahe der Autobahnausfahrt.

