Verglichen mit seinen bisherigen Titel als Spieler, sei dieser nun doch "ein wenig seltsam", bekannte der St. Pöltner Viktor Szilagyi, als am Dienstag bekannt wurde, dass sein Verein Kiel den Titel heuer vom Verband kampflos zugesprochen bekommen hat. Der Abbruch der deutschen Handball-Bundesliga (HBL) machte Szilagyi erstmals zum Meister in der wohl stärksten Liga der Welt in seiner Funktion als Geschäftsführer des Vereins.

Nach dem von den 36 deutschen Erst- und Zweitligisten mit großer Mehrheit beschlossenen Abbruch aufgrund der Coronavirus-Pandemie legte das HBL-Präsidium fest, dass die Abschlusstabelle nach der Quotientenregelung gewertet wird. Dabei werden bei jedem Team die Pluspunkte durch die absolvierten Spiele geteilt und anschließend mit hundert multipliziert. Kiel war zum Zeitpunkt des Abbruchs Tabellenführer und ist erstmals nach 2015 wieder Meister. Es ist der 21. Ligatitel in der Klubgeschichte. Meisterfeier wird es wohl keine geben.

Szilagyi war bislang einziger Österreicher, der sich mit dem Titel des deutschen Meisters schmücken durfte. Ihm gelang das Kunststück ebenfalls bereits mit Kiel 2006, 2007 und 2008. Diesmal stand mit Nicolas Bylik aber auch ein Österreicher für die Norddeutschen am Feld. Hauptverantwortlich für den Triumph ist aber die lebende rot-weiß-rote Legende, die aktuell als Geschäftsführer der „Zebras“ für den jüngsten Triumph des Vereins verantwortlich zeichnet. „Ich bin zu hundert Prozent überzeugt, dass es verdient ist, zum Meister gekürt zu werden“, meinte Szilagyi, der einst in St. Pölten seine großartige Handballkarriere gestartet hatte. Szilagyi hält es aber nicht für ausgeschlossen, dass ihn der erst 23-jährige Bilyk, der heuer von den Fans ins All-Star-Team der Liga nominiert wurde, ihn einmal an Titeln als aktiver Spieler überflügeln wird. „Er trainiert auch jetzt im ‚Homeoffice‘ wie verrückt und hat schon wieder ein paar Kilo Muskelmasse zugelegt“, lobt Szilagyi den österreichischen Teamspieler.

Unklar ist derzeit aber auch in Deutschland noch, wie es mit dem Handball weitergeht. „Ich hoffe, dass wir Anfang September wieder beginnen können“, sagt Szilagyi, der mit Kiel auch in der Champions League bei der Unterbrechung im Viertelfinale stand. Die Entscheidung in der Königsklasse war für Ende Mai in Köln vorgesehen, ist nun auf den 28. und 29. Dezember verschoben. Insgesamt trifft der Abbruch die Deutsche Liga hart. Die HBL rechnet mit Verlusten von rund 25 Millionen Euro.

Auch aus diesem Grund war die Entscheidung lange aufgeschoben worden. Ursprünglich bestand die Hoffnung, die Saison spätestens ab dem 16. Mai fortzusetzen, um sie bis Ende Juni abzuschließen. Anders als im Fußball hätte es den Klubs aus finanzieller Sicht aber nicht viel gebracht, die Saison mit „Geisterspielen“ zu Ende zu bringen. „Dafür macht das Fernsehgeld einen zu geringen Anteil im Budget der Vereine aus“, weiß Szilagyi.

Szilagyi

… über den Gewinn der Meisterschaft durch den Saisonabbruch:

„Wir nehmen das jetzt wirklich als Anerkennung für das Team, und alle rund um das Team. Für den gesamten Klub ist es doch eine Bestätigung für die tolle Arbeit übers ganze Jahr und deshalb sind wir sehr froh, dass es zu einer Wertung der aktuellen Saison noch kam.“

… über den Saisonabbruch:

„Für mich ist es alternativlos! Die aktuelle Situation lässt gar nichts anderes zu, nicht nur aufgrund der Kurzfristigkeit, sondern auch wegen der viel diskutierten Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit, die im Handball zu Einnahmenverlusten noch zusätzlich geführt hätten. Aber ich sehe auch keine Möglichkeit einer Veranstaltung. Die deutsche Bundesregierung hat bis einschließlich August Großveranstaltungen verboten. Wir dürfen immer noch nicht in der Gruppe als Mannschaft trainieren. Das muss aber der erste Schritt sein, und dann kann man sich langsam dem gewohnten Alltag eventuell wieder nähern.“

… über die Meisterfeier:

„Wir haben für heute am Abend kurzfristig eine Videokonferenz einberufen, bei der alle Spieler zusammen sein werden. Ein schöner positiver Moment in diesen schwierigen Zeiten, in dem man die Saison Revue passieren lassen kann, aber natürlich auch schon mit dem Blick nach vorne gerichtet. Und die Hoffnung ist natürlich da, dass wir irgendwann die Möglichkeit haben, das im größeren Rahmen auch zu feiern. Aber ganz ehrlich: Für eine richtige Feier ist eigentlich gar keinem zumute gerade!“