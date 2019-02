Wer eine Probe seines Bluts oder seines Harns untersuchen lässt, der schickt es auf eine Reise durch eine der modernsten Laborstraßen Europas. Im Zentrallabor des Universitätsklinikums durchläuft die Probe ein Transportsystem, das etwa 30 Einzelgeräte miteinander verbindet.

An den Arbeitsplätzen werden verschiedene Standard-Analysen durchgeführt, die das Personal vorbereitet und überwacht. Danach landet die Probe automatisch in einem Kühlarchiv, das Platz für 27.000 Proben bietet. So können bei Bedarf zusätzliche Untersuchungen gemacht werden.

„Hoher Automatisierungsgrad entlastet Mitarbeiter“

„Der hohe Automatisierungsgrad bei den Standard-Analysen entlastet die insgesamt 46 Mitarbeiter, darunter drei Ärzte und zwei Biologen“, so der neue Leiter des Instituts für Laboratoriumsmedizin Martin Willheim. Sie können sich auf die Untersuchungen an Spezialgeräten konzentrieren. Denn neben Basisdiagnostik erledigt das Institut auch spezielle Analytik von Hormonen, Tumormarkern, für Immunologie oder Allergologie.

Insgesamt analysiert das Zentrallabor, das als erste Einrichtung im Juni 2018 ins Haus C übersiedelte, etwa 7,5 Millionen Proben pro Jahr. Das sind durchschnittlich über 20.000 pro Tag. Gearbeitet wird im 24-Stunden-Betrieb.

Martin Willheim ist der neue Leiter des Zentrallabors. | privat

„Durch den hohen Automatisierungsgrad und auch die Digitalisierung können hunderte statt dutzende Analysen in kurzer Zeit betreut werden. So können die stets steigenden Anforderungen überhaupt erst bewältigt werden“, so Willheim.

Mit der Übersiedlung in das Haus C wurden fast alle Geräte inklusive der EDV-Systeme neu angeschafft. Außerdem gibt es nun ein neues Rohrpost-System, das das Labor mit sämtlichen Bereichen des Klinikums verbindet und den Probentransport beschleunigt.

Mit Analysen versorgt das Zentrallabor die gesamte Region NÖ-Mitte, bestimmte Spezialuntersuchungen werden für ganz Niederösterreich durchgeführt. Fertige Befunde werden digital an die verschiedenen Standorte übermittelt.

Vom Wilhelminenspital nach St. Pölten

Mit Martin Willheim hat das Zentrallabor seit Februar einen erfahrenen neuen Leiter. Er ist Gründungsmitglied und langjähriger Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Zytometrie. Der Facharzt für Labormedizin war in den vergangenen zehn Jahren erster Oberarzt im Zentrallabor des Wilhelminenspitals.

Geschichte ist mittlerweile der ehemalige Standort des Zentrallabors, der Pavillon 2 (siehe auch das Foto unten). Er weicht, wie berichtet, einem großzügigen Vorplatz. Eine Zufahrt mit Vordach bis zum Haupteingang, Kurzparkplätze, Taxistellplätze sowie rund 70 überdachte Fahrrad-Abstellplätze sollen dort bis Herbst entstehen.