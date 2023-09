ÖBB gaben Einblicke in Werkstätte, Lehrwerkstätte und Bildungscampus

Einblicke in die verschiedenen Ausbildungs- und Jobmöglichkeiten gab es für alle Interessierten beim Tag der offenen Tür der ÖBB am Campus in St. Pölten. Auch in die Werkstätte konnte man schnuppern. Am Areal gab es eine alte Dampflok zu sehen oder man konnte mit einem Schienenfahrzeug fahren. Dazwischen erfuhr man allerlei Wissenswertes über die Züge und Tätigkeiten der ÖBB. Dabei kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz und für Musik sorgte die Eisenbahner Musikverein St. Pölten.