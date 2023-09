Werkstätte, Lehrwerkstätte und ÖBB-Bildungscampus öffnen Pforten

Alle, die schon immer einmal wissen wollten, wie die Instandhaltung tonnenschwerer Schienenfahrzeuge abläuft, welche Lehrstellen und Ausbildungsmöglichkeiten angeboten werden und wie viele #JobsmitSinn es bei der Bahn gibt, können sich darüber am Samstag, 23. September, bei den ÖBB in St. Pölten informieren. Denn dann öffnen ÖBB Werkstätte, Lehrwerkstätte und Bildungscampus ihre Pforten. Abgerundet wird der Tag durch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Dampfzugfahrten, Fahrsimulatoren, Vorführungen der ÖBB Hilfszugmannschaft, eine Fahrzeug- und Modellbahnschau sowie ein umfangreiches Kinderprogramm.

Drehscheibe für Instandhaltung moderner Schienenfahrzeuge

Das Werk St. Pölten blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Wo am 1. Mai 1907 mit insgesamt 52 Arbeitern mit den Arbeiten an Dampflokomotiven, Personen- und Güterwagen begonnen worden ist, steht heute eine moderne Werkstätte für die Instandhaltung von Reisezugwagen, Dieselfahrzeugen und zahlreichen Fahrzeugkomponenten. Pro Jahr werden am Train Tech-Standort St. Pölten von 600 Mitarbeitenden rund 150 Revisionen an Personenwagen und Dieselfahrzeugen durchgeführt sowie unter anderem 200 Dieselmotoren und Getriebe, 450 Drucklufterzeugungsanlagen und 125.000 Sitze bzw. Sitzteile aufgearbeitet.

ÖBB zählen zu den größten Lehrbetrieben in Österreichs

Aktuell werden bei den ÖBB rund 2.000 Lehrlinge in 27 unterschiedlichen Lehrberufen ausgebildet. Am Standort St. Pölten sind es aktuell über 100 Lehrlinge. In St. Pölten werden die Lehrberufe Elektrotechnik/Anlagen- und Betriebstechnik, Gleisbautechnik sowie Mechatronik /Automatisierungstechnik angeboten. „Faires Gehalt, gute Job-Chancen und Freifahrt mit den Zügen der ÖBB durch ganz Österreich sowie die Möglichkeit zur Lehre mit Matura runden das Ausbildungsangebot ab“, heißt es von den ÖBB.