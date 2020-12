Drei Wochen lang dauerten nun die Tage gegen Gewalt an Frauen und endeten am Donnerstag mit dem Tag der Menschenrechte. St. Pöltens starke SPÖ Frauen Renate Gamsjäger und Eva Prischl bringen das Thema aufs Tableau. Gerade die Coronakrise habe die Situation von Frauen dramatisch verschärft. Homeoffice, Homeschooling oder gar eine Quarantäne bringen Stress in eine Familie und gipfeln häufig in Gewalt. So stieg die Zahl der Betretungsverbote in Niederösterreich binnen eines Jahres von 1.506 auf 1.896 alleine in den Monaten Jänner bis Oktober. In St. Pölten in diesem Zeitraum von 102 auf 167. „Betretungsverbote zeigen die Spitze des Eisbergs. Jede Frau, die Opfer von Gewalt wird, ist eine zu viel“, ist Gamsjäger überzeugt. Die Stadträtin verweist auf viele Hilfsangebote in der Stadt für Frauen, denen Gewalt angetan wurde.