Liebesbriefe, Schul-Erinnerungen & Zungenküsse im Cinema St. Pölten

“Ich habe Opa auf den Schoß gefurzt. Es war ein schöner Tag.” Diesen Satz schrieb Tamara im Alter von neun Jahren in ihr Tagebuch. Seit ihrer Kindheit füllte sie Buch um Buch mit ihren täglichen Erlebnissen. Diese, lange geheim gehaltenen, in Kästen und Schubladen tief verstauten Erinnerungen, legt sie nun offen, und präsentiert sie bei Tagebuch-Slams der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit den zwei weiteren Vorleserinnen, Nadine und Lisa, und Tagebuch-Slam-Initiatorin und Moderatorin Diana Köhle stand sie am Mittwoch im Cinema Paradiso auf der Bühne.

Einzigartiger Unterhaltungswert

Der Ablauf bei Tagebuch-Slams ist ähnlich wie bei Poetry-Slams. Vortragende präsentieren auf der Bühne etwa fünf Minuten lange Texte, und abschließend darf das Publikum entscheiden, wer das Publikum am besten unterhalten hat. Und der Unterhaltungswert der Tagebuch-Slams ist einzigartig.

Zwischen Fremdscham und Nostalgie für die eigenen Jugendjahre kann man nicht anders als herzhaft, und oft bis zu den Tränen, zu lachen. Während die Vortragenden bei Poetry Slams meist unter Pseudonymen auftreten, verwenden sie bei Tagebuch-Slams ihre Vornamen. Zum Schutz der Privatsphäre werden die Nachnamen nicht genannt.

"Ich mag Katzen und keine Buben"

Beim Slam am Mittwoch ging Nadine als Erste ins Rennen. Für sie war es eine Premiere, bei einem Tagebuch Slam vorzulesen. Nadine berichtete von ihrer Projektwoche, bei der sie und ihre Freundinnen viel länger aufblieben, als erlaubt, von der Lehrerin, die zwar Recht hat, aber “trotzdem blöd” ist, und natürlich von dem, in den Tagebüchern Jugendlicher äußerst präsentem, Thema Liebe.

Tamara, die zweite Leserin, startete mit acht Jahren mit dem Tagebuchschreiben. “Ich mag Katzen und keine Buben”, liest sich einer ihrer ersten Einträge. Im Laufe der Jahre änderte sich das: Keine “Spätzunglerin” möchte sie sein, und endlich den ersten Zungenkuss erleben. Das Erwachen der Hormone hat auch Schattenseiten. Als junge Teenagerin wird sie von Sex-Träumen mit Dieter Bohlen gequält. Einen Liebesbrief gibt sie, samt ausgebesserter Rechtschreiber zurück. Denn auch die junge Tamara legt Wert auf gute Englischkenntnisse.

Auch Lisa hat als Teenie Liebesbriefe geschrieben. Einige davon liest sie dem Publikum vor. “Wären wir doch nur 15 Jahre älter, dann stände ich jetzt schon vor dem Traualtar”, schreibt sie an Stefan, ihrer Urlaubsliebe aus Deutschland. Aus der Beziehung wurde aber doch nichts – die Distanz war einfach zu groß.

Der Sieg ging schließlich an Tamara. Sie durfte den Preis von 1.000 Schilling – also eigentlich ein Cinema Paradiso Gutschein im Wert von 72 Euro – mit nach Hause nehmen.

Diana Köhle präsentierte im Cinema Paradiso auch zahlreiche Zitate und Anekdoten von Kandidatinnen und Kandidaten der vergangenen Slams. Köhle reist mit ihren Slams mittlerweile durch ganz Österreich, ist aber auch Stammgast im St. Pöltner Cinema. Am 15. März findet der Tagebuch Slam hier wieder statt, als weiterer Termin steht der 16.05. Bereits fest. Wer ebenfalls die eigene Jugend wieder aufleben und aus dem Tagebuch vorlesen möchte, kann sich hier anmelden: diana@liebestagebuch.at .

