Ihre ersten Erfahrungen mit der Liebe hat die 17-jährige Künstlerin Olivia Goga in ihrer neuen Single zum Ausdruck gebracht. Das passende Musikvideo wurde in Zusammenarbeit mit Studenten der FH St. Pölten produziert. „Mir geht es vor allem um das Gefühl, dass man, wenn man verliebt ist, die Kontrolle über sich selbst verliert“, meint Goga, die bekannt ist aus der Castingshow „Kiddy Contest“, dem Chor des BORG und von zahlreichen Auftritten.

Goga singt ausschließlich selbst geschriebene Songs. Ihr ist es sehr wichtig, dass alles, was unter ihrem Namen veröffentlicht wird, auch wirklich von ihr kommt. Daher gestaltet sie auch ihre Musikvideos selbst. „Wenn mein Name darunter steht, muss auch alles von mir sein“, so Goga. Ihr gehe es um das Gesamtpaket, nicht bloß ums Singen. Deswegen will sie auch nicht als Sängerin bezeichnet werden. Sie selbst nennt sich Künstlerin. „Jede Melodie, jede Farbe, jede Zeile hat eine Bedeutung für mich.“

„Wenn mein Name darunter steht, muss auch alles von mir sein.“ Olivia Goga

Ihre Fans werden schon bald wieder von ihr hören: In sechs Wochen veröffentlicht sie ihre nächste Single. Im Oktober folgt dann ihre EP.

Ihre weitere künstlerische Karriere möchte sie nun nach bestandener Matura in Berlin fortsetzen. Dort will sie Musical studieren.