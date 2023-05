Durch St. Pölten spazieren und Barrieren erkennen

Wem gehört eigentlich die Stadt? Diese Frage stellten sich die Mitwirkenden der letzten Ausgabe von „Neue Freundschaften - It's a Date!“, der Veranstaltungsreihe im Vorfeld der Tangente 2024. Anhand eines performativen Stadtspaziergang wurde der Frage - wortwörtlich - auf den Grund gegangen.

Der Spaziergang wurde von Clara Kremmel in Gebärdensprache übersetzt. Durch die Stadt führte Cornelia Scheuer, Schauspielerin, Performerin und Aktivistin, die sich für die Rechte von Menschen mit Behinderungen einsetzt. „Wir betreten heute eine Welt, die sonst 'normalen' Menschen verschlossen bleibt“, verkündete sie zu Beginn der Veranstaltung beim Kulturheim Nord. Denn Menschen ohne Behinderungen seien sich der vielen Herausforderungen, denen sich Personen, die etwa wie Scheuer selbst im Rollstuhl sitzen, tagtäglich stellen müssen.

Cornelia Scheuer sprach zu Beginn der Veranstaltung über Behindertenrechte. Foto: Schrefl

Vom Kulturheim aus ging der Spaziergang dann los, mit Demo-Schildern, welche die Teilnehmenden selbst beschriftet hatten. Wenig später auch schon die erste Performance: Felix Röper zeigte sein Können am Schlagzeug. Röper wurde mit dem Down Syndrom geboren, lässt sich davon aber nicht abhalten, seinen Traum zu leben. Das bedeutet, tanzen und Musik zu machen. Bei einem weiteren Halt zeigte er dann auch seine Breakdance-Künste.

Mit ihrem „Bullshit Bingo“ machten Schauspielerin Yuria Knoll und Edamwen Osakwe auf Alltagsdiskriminierung Behinderter aufmerksam. Genannte Beispiele waren etwa, wenn bei Veranstaltungen keine barrierefreie Toilette zur Verfügung steht, oder kein Budget für adäquate Anpassungen der Event-Location an die Bedürfnisse Behinderter vorhanden ist.

Auch in die Rolle einer blinden Person durften sich die Teilnehmenden versetzen. Lucia Rosenfeld von „Lillis Ballroom“ und Sathish Bader vom Verein „Tanzen ohne Grenzen“ leiteten die Sehenden dazu an, sich in Zweiergruppen zusammenzufinden. Eine Person schloss die Augen, die zweite führte sie.

Der Spaziergang endete schließlich beim Kienzlpark. Dort lud Lucia Rosenfeld noch ein, bei einer Paartanzübung nach dem Tango Argentino mitzumachen. Beim gemütlichen Ausklang konnte man kulinarische Köstlichkeiten von der Food Art Gallery genießen und dem DJ-Set von Okma & Relups lauschen.

