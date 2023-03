Erste Programmpunkte für Festival für Gegenwartskultur in St. Pölten

Musik, Musiktheater, Theater, Performance, Tanz, Ausstellung, Kunstparcours, Film, Literatur, Stadtprojekte, Dialog, Vermittlung - die Tangente St. Pölten bieten in sechs Monaten Laufzeit ein Potpourri an Kunstsparten in der Landeshauptstadt. Von 30. April bis 6. Oktober gibt es drei Zeiträume mit relativ hoher Veranstaltungsdichte mit jeweils einem Schwerpunktthema: Ökologie, Erinnerung und Demokratie.

Kunstparcours führt entlang von Traisen und Mühlbächen durch die Stadt

Eines der Highlights der Tangente wird Kunst im öffentlichen Raum sein. Dafür holte der künstlerische Leiter der Tangente Christoph Gurk, die in Berlin lebende Künstlerin Joanna Warsza als Kuratorin für den Bereich Bildende Kunst in sein Team. Für die Biennale 2022 in Venedig gestaltete sie den Polen-Pavillion. Warsza wird den Kunstparcours mit 30 Künstlerinnen und Künstlern entwickeln. Entlang von Traisen und Mühlbächen hin zum St. Pöltner Seengebiet möchte Warsza Kunst im Öffentlichen Raum darstellen. Den Reiz mache die schwere Abgrenzung aus. „Hier geht es darum, selbst herauszufinden, ob es einen berührt“, sagt Warsza. Start wird beim Mühlbach im Sonnenpark sein und Ende bei der Wasserrettungsstelle. Beim Viehofner See wird auch das Zwangsarbeiterlager thematisiert.

Theaterstücke zwischen Wald und Wiese

Schauplatz für sieben Stücke wird voraussichtlich auch Pottenbrunn. Rimini Protokoll passt ihr Projekt „Shared Landscapes“ an die Gegebenheiten und die Landschaft an. „Man wird fünf bis sechs Stunden durch die Natur spazieren und trifft immer wieder auf Künstlerinnen und Künstler“, sagt Christoph Gurk. Ziel sei es einen Dialog mit der Natur zu führen. Erste Möglichkeit dabei zu sein gibt es am 4. Mai.

Von der zeitgenössischen Oper über Literatur bis zum Tanz

Bei den Kooperationen der Tangente mit den bestehenden Kulturhäusern darf natürlich das Festspielhaus nicht fehlen. Künstlerische Leiterin Bettina Masuch sieht es als „Gelegenheit über den Tellerrand hinauszublicken und als große Chance dafür, neue Verbindungen zu knüpfen“. So wird das Festspielhaus auch in Kontakt mit zeitgenössischer Oper kommen. Regisseur Milo Rau schrieb seine erste Oper „Justice“ mit dem Komponisten Hèctor Parra und widmete sich dabei der globalen Wirtschaft. Die Eröffnungsproduktion (Vorstellungen am 30. April und am 1. Mai) ist eine Koproduktion mit dem Grand Theatre de Geneve mit Generaldirektor Aviel Cahn, designierter Intendant der Deutschen Oper Berlin. In Genf wird auch die Weltpremiere stattfinden. Im Stück geht es um einen Säureunfall im Kongo. Daraus entwickelt Rau ein Werk über das Schicksal eines Dorfes. „Für eine Stadt mit einer Industriegeschichte wie St. Pölten passt das perfekt“, betonte Rau in seiner Videobotschaft.

Weitere Highlights in Kooperation mit dem Festspielhaus werden etwa eine Lesung von Schauspielerin Birgit Minichmayr mit Klavierbegleitung von Pierre-Laurant Aimard am 1. Mai sein. Ausgewählte Text zur Welt der Vögel werden begleitet von mit Musik von Olivier Messiaens „Catalogue d'Oiseaux“.

Exklusiv für die Tangente St. Pölten entwickelte die Gruppe „The Notwist“, bekannt für experimentierfreudigen Independent Rock, das Programm „Alien Disko“. Gemeinsam mit ihnen werden am 3. Mai Ensembles und Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt auf der Bühne stehen. Es soll daraus ein Paralleluniversum aus nie gehörten Klängen, Konstellationen und Experimenten entstehen.

Außerdem werden im Rahmen der Tangente zwei Tanzproduktionen Österreich-Premiere feiern: Die kanadische Choreografin Crystal Pite entwickelte mit Theatermacher Jonathon Young ein das Tanztheaterstück „New Work“, das am 9. Mai im Festspielhaus gezeigt wird. Jeremy Nedd und Impilo Mapantsula bringen mit „blue nile to the galaxy around olodumare“ Spirituals, Cosmic Jazz und Afrofuturismus am 22. Juni auf die Bühne.

Kollektiv Wunderbaum entwickelt Stück für Landestheater

Die nächste Spielzeit des Landestheaters beschäftige sich vor allem mit Beziehungen und Zusammenhalt, kündigte die künstlerische Leiterin Marie Rötzer an: „Wir wollen mit dem Theater Hoffnung, Zuversicht und Lebensfreude vermitteln. Wir wollen nicht das Trennende, sondern das Verbindende suchen.“ Mit der Zukunft der Mobilität beschäftigt sich das Kollektiv Wunderbaum und entwickelt unter dem Arbeitstitel „Der Fall der Götter“ ein Musiktheaterstück, dessen Uraufführung am 11. Mai stattfinden wird.

Eine Österreich-Premiere (5. Mai) wird das Musiktheater „Mothers. A Song for Wartime“. Regisseurin Marta Górnicka versammelt ukrainische, polnische und belarussische Mütter und deren Kinder auf der Bühne. Sie erzählen von Kriegsritualen der Gewalt und der Flucht bis hin zu Vergewaltigung und Mord an Frauen.

Stadtprojekte überbrücken die Zeit bis zum Festival

Schon im Vorjahr startete die Reihe „Neue Freundschaften - It's a Date“. Bei den monatlichen Veranstaltungen will man mit neuen Menschen und Kulturen in Kontakt kommen. Am Freitag, 24. März, wird es etwa das Tangente Sunset Dinner, ein gemeinsames Essen im Ramadan, geben. Es folgen Veranstaltungen zum Thema Asyl, ein Spaziergang durch das Glanzstoffviertel und die Präsentation der Tangente Schulprojekte.

Im April startet außerdem die neue Reihe „Kulturdialog“ mit Lokalmatador Andi Fränzl. Er beschäftigt sich damit, welchen Stellenwert Kunst und Kultur in der Landeshauptstadt haben. Dabei werden Kulturinitiativen und Institutionen sowie das Kulturleben in der Stadt genau unter die Lupe genommen.

Alle Infos und Termine gibt es unter www.tangente-st-poelten.at.

