Diskussion: Das Kulturfestival und die freie Szene

Unterstützung, Respekt, Durchhaltevermögen, Freiraum – all dies braucht die freie Szene, das Thema des ersten Kulturdialogs. Der Einladung von Kurator Andi Fränzl waren so viele Interessierte gefolgt, dass das ehemalige Paradies der Fantasie im St. Pöltner Löwinnenhof* fast zum Bersten voll war. Als Einstimmung auf die Diskussionsrunde im Rahmen des Festivals Tangente 2024 gab es eine Tanzperformance von Katharina Holzweber, Agnes Smazinka und Bianca Anne Braunesberger mit Musik von Thomas Nagl alias reFelt.

Was ist die freie Szene überhaupt? Alfred Kellner, Leiter der Abteilung Kultur und Bildung der Stadt St. Pölten, definierte die freie Szene zu Beginn der Diskussion als die Gesamtheit der freien Kunst- und Kulturschaffenden, von bildenden Künstlerinnen und Künstlern über Theatergruppen bis hin zu Chören und Musikvereinen. Ein weiteres Merkmal: die Bottom-up-Struktur. Menschen veranstalten, was ihnen wichtig ist, ohne Weisungen von „oben“. Laut Martin Grüneis, stellvertretendem Leiter der Abteilung Kunst und Kultur des Landes Niederösterreich, gibt es an vielen Orten in NÖ kleine, unabhängige Veranstaltungen, was für ihn sehr erfreulich ist.

Ausprobieren, experimentieren, Publikum finden

„Die freie Szene braucht sich selbst“, sagt Künstlerin Lia Quirina. Freundschaft und Zusammenhalt zwischen den Kunst- und Kulturschaffenden sei für die künstlerische Entwicklung wesentlich. Dementsprechend braucht es für sie auch Räume, in welchen diese Kontakte zusammenkommen können, sei es bei Konzerten, Vernissagen oder auch Veranstaltungen wie dem Kulturdialog. „Das sind Räume, in denen man sich ausprobieren kann, in denen man sich wohlfühlt, in denen man auch experimentieren kann“, so Quirina. Außerdem sei die Kooperation mit Institutionen, welche eben nicht Teil der freien Szene sind, wichtig. Einerseits, da es dort oft eine größer ausgebaute Infrastruktur gebe, andererseits, um in Kontakt mit einem anderen, breiteren Publikum zu kommen.

Freie Szene als Teil der Tangente

Deswegen betont Quirina, die Tangente habe eine große Verantwortung gegenüber der lokalen freien Szene. Nicht nur große, internationale Kunstschaffende sollen bei der Programmgestaltung berücksichtigt werden, auch Künstlerinnen und Künstler aus der Region. Deswegen sei es wichtig, die freie Szene aktiv einzubinden und das Programm auch mitgestalten zu lassen, findet Quirina.

Christoph Gurk, künstlerischer Leiter der Tangente St. Pölten Foto: Schrefl

Christoph Gurk, künstlerischer Leiter der Tangente, ist sich des möglichen Konflikts zwischen dem Festival und der freien Szene bewusst. In Kulturhauptstädten sei es sogar schon zu Gegenfestivals gekommen. „Ich möchte hier etwas tun, das dauerhaft zur Verbesserung der Kunst- und Kulturszene in St. Pölten beiträgt“, sagt Gurk. Wenn das Festival dann 2024 so richtig losgeht, wird es drei „Peaks“ geben. Während diesen werden international bekannte Künstlerinnen und Künstler präsentiert, zwischen den „Peaks“ wird der Fokus auf die lokale Szene gesetzt. Ein „Peak“ wird sich mit dem Thema Klima beziehungsweise dem Zusammenspiel von Wissenschaft und Kultur beschäftigen – die Location, der Sonnenpark, ist auch einer der Eckpfeiler der freien Szene in St. Pölten. So möchte Gurk eine Balance zwischen internationalem und lokalem Programm finden. Gurk „könnte nicht damit leben, die Tangente zu veranstalten und dabei der freien Szene zu schaden“. Verschiedenste Gespräche seien im Gange.

Geld ist das A und O

Eine der größten Herausforderungen für die freie Szene ist die Finanzierung von Aktivitäten. Sowohl Stadt als auch das Land NÖ, in der Diskussionsrunde vertreten durch Martin Grüneis, sind Fördergeber für Kunst- und Kulturschaffende der freien Szene. Anhand der gestiegenen Zahl von Förderanträgen sei laut Kellner ein Wachstum der freien Szene bemerkbar und auch die Fördersumme sei gestiegen.

Der Verein Lames/Sonnenpark ist einer der höchstgeförderten Vereine St. Pöltens. Für die Weiterentwicklung des Sonnenparks gibt es bereits Pläne, wie Geschäftsführerin Serena Laker berichtet: Einerseits soll das künstlerische Programm professionalisiert werden, andererseits möchte der Verein die Räumlichkeiten auch anderen Initiativen zur Nutzung zur Verfügung stellen. Doch trotz der Fördergelder und einer Crowdfunding-Kampagne reicht das Geld nicht für die Komplettsanierung der zwei Gebäude. So werden aktuell nur die bereits genutzten Räumlichkeiten renoviert, die Zukunftsvision bleibt in der Zukunft.

Andi Fränzl, Christoph Gurk, Serena Laker, Martin Grüneis, Klaus-Michael Urban, Lia Quirina, Stephanie Kuhn, Susanne Pollinger und Alfred Kellner (v. l.). Foto: Schrefl

„Bieten Raum, suchen Ideen“

Der Verein KulturhauptSTART, der die Räumlichkeiten für die Diskussion zur Verfügung stellte, startet mit Donnerstag eine Kampagne zur Belebung des Löwinnenhofs*. „Bieten Raum, suchen Ideen“ lautet der Titel dieser. „Der Löwinnenhof* war immer schon ein Raum des Zusammenkommens“, sagt Klaus-Michael Urban. Kleine Konzerte, Lesungen, Workshops oder Ausstellungen haben in den letzten fünf Jahren immer wieder im Löwinnenhof* beziehungsweise im StartRaum stattgefunden. „Gerade für kleine Formate sowie die ersten Schritte angehender Künstlerinnen und Künstler sind solche Räume unglaublich wertvoll und dennoch zu wenig vorhanden“, so Urban.

Was langfristig mit dem Löwinnenhof* passieren wird, steht noch nicht fest. Alfred Kellner bestätigte im Rahmen der Diskussionsrunde, dass die Räume den Kunst- und Kulturinitiativen der Stadt erhalten bleiben werden. Es gebe einige Pläne, nicht nur für den Löwinnenhof*, sondern für das ganze Viertel. Jedoch betont Kellner, dass Kunst- und Kulturschaffenden hier weiterhin ein Ort zur Verwirklichung bleiben wird.

Bewerben für die Nutzung des StartRaums kann man sich per E-Mail an: mitmachen@kulturhauptstart.at

Alle Infos zur Nutzung gibt es auf: www.kulturhauptstart-stp.eu

