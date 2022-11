Tanne aus Pyhra wird Weihnachtsdeko im EU-Parlament

Eine Motorsäge dröhnt, Späne wirbeln herum und es beginnt nach Harz zu riechen. Kurz darauf fällt eine vier Meter hohe Nordmanntanne zu Boden. Ein nicht ungewöhnlicher Vorgang im Lehr-Forst der Landwirtschaftlichen Fachschule Pyhra. Doch diesmal ist es ein Baum, den sein Bestimmungsort besonders macht. Die niederösterreichische Tanne wird festlich geschmückt in der Eingangshalle des EU-Parlaments in Brüssel für adventliche Stimmung sorgen.

EU-Abgeordneter Alexander Bernhuber ist seit mehreren Jahren für den Adventzauber im Parlament zuständig. Seit 25 Jahren kommt der Baum aus Österreich. Diesmal fiel die Wahl sehr zur Freude von Direktor Josef Sieder auf einen rund 17 Jahre alten Pyhringer Baum aus der Landwirtschaftlichen Fachschule: "Die Idee entstand bei einem Glaserl Wein am Tag der offenen Tür. Die Wahl zeigt die hohe Qualität, die wir in der Schule und unserem Forst an den Tag legen".

Baum tritt nun Reise nach Brüssel an

Den Schnitt übernahm Forstlehrer Michael Postl persönlich. Auch die amtierende Christbaumkönigin Ricarda Reithner sowie Josef Reithner von der ARGE der NÖ Christbaumproduzenten verabschiedeten die Tanne, die nun stückweise ihre Reise nach Brüssel antritt. In wenigen Tagen wird der Baum per ÖBB-Nightjet, begleitet von Lehrern und Schülern der Fachschule, nach Brüssel gebracht.

