Saisonstart für Garteln im Mietbeet in St. Georgen am Steinfelde

Die Mietbeete an der Ochsenburger Straße im Süden der Stadt erfreuen sich auch in der dritten Saison großer Beliebtheit. Der Startschuss zum Säen und Garteln fällt wie gewohnt am Sonntag, 1. Mai.

„Dieses Jahr werden wir bei der Eröffnung zwischen 9 und 10 Uhr für Garteninteressierte einen Jungpflanzenmarkt veranstalten, um besondere Setzpflanzen anzubieten und Erfahrungen auszutauschen“, verrät Chefin Julia Hieger.

Um allen Hobbygärtnern den Traum vom selbst geernteten Gemüse zu erfüllen, stehen heuer 40 Beete und damit noch mehr Anbaufläche bereit. Wie im letzten Jahr wird es wieder ein Vorzeigebeet und ein Raritätenbeet geben, in dem seltene Gemüsesorten wie violette Karotten oder schwarzer Paprika gedeihen.

„Die Mietbeete sind bei der Übernahme am 1. Mai zum Teil bereits mit hochwertigen Standardsorten vorbepflanzt. Auf der restlichen Anbaufläche können die Hobby gärtner mit Spezialitäten experimentieren oder Altbewährtes je nach individuellem Geschmack anbauen“, erklärt Beetprofi Julia Hieger.

Auch Spätentschlossene sind willkommen, derzeit sind noch zehn Beete frei.

