Am 1. Juli erhöht der VOR die Fahrkartenpreise. „Wir passen die Preise erstmals seit der Einführung des neuen VOR-Tarifsystems im Juli 2016 an“, so VOR-Sprecher Georg Huemer. Im Schnitt bleibe die Preiserhöhung unter vier Prozent und damit unter der Inflationsrate im Vergleichszeitraum.

Betroffen von der Preiserhöhung sind neben den Zugverbindungen auch die Lup-Tarife. Um zehn Cent teurer werden die Einzelfahrt (+5,8 Prozent) und die Tageskarte (+3 Prozent). Die Kosten für die Jahreskarte bleiben mit 365 Euro unverändert. „Mit der Tarifreform im Juli 2016 wurden die Tickets in St. Pölten deutlich billiger. Trotz der moderaten Inflationsanpassung ist Lup- und Regionalbus-Fahren auch ab Juli 2018 billiger als vor zwei Jahren“, betont Rathaussprecher Heinz Steinbrecher.

Ticketpreis nach Wien steigt um drei Prozent

Tiefer in die Tasche greifen müssen nach der Preiserhöhung die Bahnkunden von ÖBB und NÖVOG. Um knapp drei Prozent wird die Einzelfahrt nach Wien teurer, um etwas mehr als drei Prozent das Jahresticket. Der Preis für Mariazellerbahn-Fahrten nach Kirchberg und Frankenfels steigt jeweils um 4,5 Prozent auf 6,90 Euro beziehungsweise 9,20 Euro. Ins Traisental wird das Ticket nach Kernhof um 30 Cent teurer und schlägt dann mit 11,40 Euro zu Buche.

Die Erhöhung der Jahreskarten für den Zugverkehr erfolgt am 1. August. Erstmals seit der Einführung im Schuljahr 2012/2013 wird auch das Top-Jugendticket teurer. 70 statt 60 Euro wird es ab 1. September kosten. Es gilt auf den Verbundlinien in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland auch in den Ferien.