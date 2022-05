Tinte, Tacos und Turbobier: Comebacks im VAZ St. Pölten

Das wilde Leben blüht am Wochenende im VAZ samt Freigelände wieder auf. Tattoos, Piercings, extravagante Mode und spektakuläre Shows findet man in den Hallen am Samstag, 14., und Sonntag, 15. Mai. Vor Ort sind etwa Rekordhalter Lucky Diamond Rich, der auch gern mit scharfen Sachen jongliert, Aerial Manx oder Maiya & Georgie Ramone.

Mit im Gepäck hat die Wildstyle & Tattoo-Messe heuer auch die passende Live-Musik aus Österreich. Turbobier wird im Rahmen der Messe am Samstagabend einheizen, Russkaja am Sonntagnachmittag aufgeigen.

Vor den Toren des VAZ gibt’s gleichzeitig beim European Street Food Festival Leckeres von Norwegen bis Brasilien und von Neuseeland bis Mexiko. Bei freiem Eintritt kann man sich dort durch Burger, Burritos, Baumkuchen, aber auch Corn Dogs kosten.

Näheres zum Angebot von Messe und Street Food Festival und die genauen Öffnungszeiten gibt es auf www.wildstyle.at und streetfood-festival.eu .

