Robotik besteht ersten Testdurchlauf an der HAK St. Pölten

Foto: Gregor Berger

Ob Netzwerktechnik oder 3D-Druck, Technologie ist längst keine Seltenheit mehr an der HAK St. Pölten. Die Robotik soll das bereits bestehende Angebot nun weiter vervollständigen und wurde deshalb in diesem Sommersemester als klassenübergreifendes Freifach eingeführt, in dem Schüler und Schülerinnen freiwillig am Nachmittag mit Roboter-Modellen hantieren können.

Neben dem Vorhaben mehr technologische Themen an einer Handelsakademie einfließen zu lassen, war ein weiterer Grund für die Einführung, dem Wunsch der Industriepartner, mit welchen die Schule kooperiert, nachzukommen. Diese wollten, dass im Bereich Robotik ein Angebot eingeführt wird, um den Schülern und Schülerinnen weitere technische Fertigkeiten zu vermitteln.

Besonders ist an diesem Angebot für Gregor Berger, der das Fach gemeinsam mit Denise Walzl führt, dass es „ein Mittelding zwischen Programmieren und Bauen ist“. Schüler und Schülerinnen können relativ frei arbeiten, die Lehrenden geben dabei nur Anleitungen und es darf in Gruppen gearbeitet werden. Dadurch fungieren die Lehrenden weniger als starre Wissensvermittler, sondern als Trainer.

In geblockten Nachmittagsstunden erprobte die erste Freifachgruppe der Robotik an der HAK die angekauften Lego-Sets und baute je nach Vorkenntnissen unterschiedlichste Ausführungen. Manche gingen dabei sehr ins Detail, wieder andere ließen ihren Roboter nur für eine bestimmte Strecke fahren. Bei allen jedoch überwog gleichmäßig der Eifer, weiter im Freifach an Roboter-Sets zu tüfteln. „Die Roboter sollen ja nicht zerlegt werden“, bekamen Berger und Walzl als klare Rückmeldung von der Schülergruppe, die auf jeden Fall im nächsten Schuljahr weitermachen will. Ende Juni nimmt die Truppe jedoch erst mal an einem Robotik-Workshop zur „NAO-Programmierung“ an der FH St. Pölten teil.

