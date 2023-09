„Kaution“ nach Fake-Unfall: 85-Jährige sollte 50.000 Euro blechen

Als das Festnetz-Telefon klingelte, vermutete die 85-jährige St. Pöltnerin nichts Böses. Dass die Nummer unterdrückt war, kam ihr im ersten Moment nicht verdächtig vor. Am anderen Ende war ein Unbekannter, der sich als Polizist ausgab. „Ich habe gesagt, 'Die Polizei ruft doch nicht an, was habe ich denn verbrochen?' “, berichtet die Pensionistin. Der Betrüger behauptete, ihre Tochter habe einen Unfall gehabt, eine Frau sei verstorben, und die verwitwete Pensionistin müsse nun 50.000 Euro an Kaution übergeben, damit die Tochter nicht inhaftiert wird.

Die Pensionistin stand unter Schock. Am Telefon meldete sich eine angebliche Staatsanwältin, die Gold forderte, etwa alten Schmuck. Aufgrund der „gepflegten Sprache“ der Frau sei das der Pensionistin glaubwürdig vorgekommen. Doch Goldschmuck hatte sie kaum daheim. „Ich war ganz konfus, ich hab aber gewusst, am Girokonto hab ich 17.000 Euro, das hat sich halt so angesammelt“, berichtet sie. Also gab sie den Betrügern ihre Handynummer und wurde gewarnt, nur ja nicht aufzulegen.

Die 85-Jährige machte sich auf den Weg zur Bank, um ihr Konto leerzuräumen. Der Bankangestellten sei dies merkwürdig vorgekommen, sie habe die Pensionistin auch gewarnt, vorsichtig zu sein. Doch das Betrugsopfer gab an, ihre Enkelkinder würden das Geld benötigen.

Die Betrüger wollten eine Bestätigung, dass sie das Geld abgehoben hatte, doch erst, als die Frau die Bank verlassen hatte, wohl damit die Bankangestellten das nicht hören. Die Übergabe sollte beim Bezirksgericht stattfinden. Jedoch gaben die Betrüger kein Büro bzw. keine Türnummer an, dies würden sie erst sagen, wenn die Pensionistin vor Ort wäre.

Nun kam das Ganze der St. Pöltnerin doch verdächtig vor. Sie legte auf, drehte um und fuhr wieder nach Hause. Von dort versuchte sie, ihre Tochter anzurufen, doch die hob in dem Moment nicht ab. Erst etwas später rief die Tochter zurück, und der Betrug flog auf. Von den Betrügern bekam die Pensionistin daraufhin keine Anrufe mehr.

Sie fuhr zurück zur Bank und zahlte die 17.000 Euro wieder ein. Danach erstattete sie Anzeige bei der Polizei. „Wie kann man nur so blöd sein?“, fragt sich die Pensionistin kopfschüttelnd. Doch sie sei einfach unter Schock gestanden: „Dass man so in Panik verfallen kann, hätte ich nicht gedacht“.

Polizei warnt vor Anrufbetrug

Anruf- und Internet-Betrug werden immer mehr. Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler mahnt besonders zur Vorsicht: „Die Methoden der Betrüger werden immer dreister, sie lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen.“ Er betont, dass die Polizei nicht anruft, Geld fordert und es danach abholt. Bäuchler rät in einem solchen Fall, sofort aufzulegen und die Polizei zu informieren. Auch die angeblich betroffenen Angehörigen können kontaktiert werden, um sich Gewissheit zu verschaffen.