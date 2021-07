Sie versuchen es immer wieder: Unbekannte geben sich am Telefon als Polizisten aus und versuchen, vorwiegend ältere Personen um ihr Erspartes zu bringen.

Vor wenigen Tagen riefen solche Betrüger bei einer Pensionistin in St. Pölten an. Ihre Masche war dabei besonders fies: Die falschen Polizisten berichteten, dass ihr Enkelkind einen schweren Verkehrsunfall gehabt hätte.

Um der Verwandten aus ihrer misslichen Lage zu helfen, sei aber die Hinterlegung einer Kaution nötig. 25.000 Euro sollte die Dame für ihr Enkerl übergeben. Im letzten Moment konnte die 90-Jährige noch von ihrem Vorhaben abgehalten werden. Von einer derartigen Betrugsmasche hatte sie bislang noch nichts gehört.

Die Polizei warnt daher abermals eindringlich: Die Exekutive verlangt niemals Kautionen am Telefon. Keinesfalls sollte man sich zu derartigen Geldübergaben, weder persönlich noch per Überweisung, überreden lassen. Die Betrüger rufen zumeist am Festnetz an. Dabei suchen sie sich gezielt altmodisch klingende Namen aus dem Telefonbuch, da sie dann mit betagten Personen rechnen.

Angehörige sollten daher auch ihre älteren Verwandten vor solchen Betrugsversuchen warnen. Wer selbst angerufen wird, sollte sofort auflegen und am besten direkt beim verunfallten Verwandten nachfragen, ob diesem wirklich etwas passiert ist. Wer Opfer eines derartigen Betrugsversuchs wurde, sollte sich nicht scheuen, mitunter aus Scham, Anzeige zu erstatten.