St. Pöltner Suttneruni möchte zur digitalen Selbstbestimmung beitragen

Am Projekt wirken mit: Projektleiter Herwig Loidl (LOIDL Consulting IT Services GmbH), Projektleiterin Manuela Brandstetter (Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten), Lutz Köllner (Jugendinfo NÖ), Siegrid Rulitz (Gesellschaft für Forschungsförderung NÖ), Martin Fath-Graf (Sozialpädagoge, Supervisor (i.A), Referent und Trainer), Miroslav Sili (Jugendinitiative Triestingtal), Severin Sagharichi (Jugendinitiative Triestingtal), Christine Schneider (NÖ Regional), Bernhard Kerndler (Bürgermeister, Krummnußbaum), Silvia Heisler (Gemeindeamt, Krummnußbaum), Silvia Czarda-Hackl (NÖ Landesregierung, Kinder und Jugendhilfe), Maximilian Mai (Fachstelle für Suchtprävention NÖ), Andreas Heilos (Gemeinderat, Volkspartei Wieselburg-Land), Clarissa Schmitz (Geschäftsführende Gemeinderätin, Marktgemeinde Gaming), Matthias Komarek (Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ), Gregor Unfried (SPÖ St. Pölten), Stefan Leipold (LOIDL Consulting IT Services GmbH).

Foto: Suttneruni