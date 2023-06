St. Pöltner Vereine vorne mit dabei bei Petition für Temporeduktion

„Tempo senken – Leben retten“, so lautet der Name einer Petition, die mehrere österreichische Organisationen für eine Geschwindigkeitsreduktion ins Leben riefen. Ihre Forderungen: 30 km/h Höchstgeschwindigkeit im Ortsgebiet, 80 km/h auf Freilandstraßen und 100 km/h auf Autobahnen.

Davon erhoffen sie sich eine Reihe von Besserungen wie ganze 10 Prozent Kohlendioxid-Einsparung. Außerdem heißt es bei der Petition: „Neben viel Geld erspart uns die Maßnahme auch unendliches Leid, denn dadurch kann etwa jeder 6. Unfall, jede(r) 5. Verletzte und jedes 4. Todesopfer im Straßenverkehr vermieden werden.“

Mit dabei auch die St. Pöltner Organisationen Stopp S 34, die Radlobby Niederösterreich und Klimahauptstadt 2024. Federführend organisiert „Tempo senken – Leben retten“ die Initiative Verkehrswende des St. Pöltners Dieter Schmidradler.

Der Vorstand von „Ärztinnen und Ärzte für eine gesunde Umwelt“ Hans-Peter Hutter dazu: „Der Befund ist eindeutig: Der häufige Wunsch nach simplen Lösungen mit großer Wirkung wäre hier tatsächlich erfüllt. Tempolimits haben praktisch nur positive Auswirkungen auf Gesundheit, Klima und Umwelt. Und sie könnten sofort mit vergleichsweise wenig Aufwand umgesetzt werden. Aus medizinischer Sicht sollte entsprechenden Forderungen daher endlich nachgekommen werden.“

Hutter diskutiert auch bei der Pro Planet Week

Über Strategien zur Bewältigung der Klimakrise diskutiert der bekannte Umweltmediziner Hutter auch bei der Pro Planet Week im Cinema Paradiso. Das hochkarätige Podium ist ansonsten besetzt mit Herbert Greisberger von der Energie- und Umweltagentur, Rechtsanwältin Michaela Krömer und Physiker Werner Gruber. Sie diskutieren am Donnerstag, 22. Juni, um 19 Uhr nach dem Filmschau „Songs of the Earth“

Die Pro Planet Week startet am Montag, 19. Juni. Das gesamte Programm hier.