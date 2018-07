Mehr als 40 Tempo-30-Zonen gibt es bereits in der Landeshauptstadt – die jüngste verordnete der Magistrat im Gebiet zwischen Mariazeller Straße und Josefstraße sowie Kranzbichlerstraße und Franz-Jonas-Straße. Mit der Umsetzung der 30er-Zone reagierte die Stadt auf den vielfach geäußerten Wunsch der Anrainer im 15 Hektar großen Siedlungsgebiet. Empfohlen hatte die jüngste verkehrsberuhigende Maßnahme auch der St. Pöltner Verkehrsbeirat.

Wunsch der Anrainer nach Tempolimit

Die Tempo-30-Zone, die ab sofort gilt, soll die Verkehrssicherheit erhöhen und die Lärmbeeinträchtigung durch den Straßenverkehr senken. Innerhalb der Zone gibt es keine Durchzugsstraßen, sondern ausschließlich Siedlungsstraßen mit vielen Wohnhäusern. „Hier werden Wege auch zu Fuß zurückgelegt und dies teilweise im Mischsystem mit dem Fahrzeugverkehr“, erklärt Rathaussprecher Martin Koutny.

| NOEN

Für die Zufahrt zum Gymnasium in der Josefstraße im Osten und das Fachmarktzentrum im Westen hätten die Siedlungs- und Siedlungsaufschließungsstraßen keine Bedeutung. „Die Straßenzüge haben auch keine Ausweichfunktion“, nennt Rathaussprecher Koutny weitere Gründe für die Verkehrsberuhigung. Weitere Geschwindigkeitsbegrenzungen will die Stadt in den nächsten Tagen noch umsetzen.

Mit der Einführung der neuen 30er-Zonen und der Aufhebung der Einbahn für Radfahrer in der Wiener Straße ist der Großteil der vom Beirat empfohlenen Maßnahmen umgesetzt.