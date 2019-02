Ein Tempo-30-Schild bedeutet in St. Pölten nicht immer Tempo 30. Denn an vielen Stellen gibt es Ausnahmeregelungen. Während die Geschwindigkeitsbegrenzung in Siedlungsgebieten zur Verkehrsberuhigung immer gilt, ist seit Jahren Tempo 30 vor Schulen auf Schultage und vor Kindergärten auf Werktage beschränkt – noch dazu mit jeweils anderen Uhrzeiten. Das sorgt bei manchen Autofahrern für Verwirrung. „Eine Vereinheitlichung wäre daher wichtig“, betont Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler. Er weiß aber auch, „dass das schwierig ist, weil Schulen und Kindergärten unterschiedliche Öffnungszeiten haben“.

Die Stadt hat nun angekündigt, dass die Zeiten-Regelungen wieder genau unter die Lupe genommen werden. Denkbar sei etwa, dass zumindest die Uhrzeit vereinheitlicht wird – egal ob Schul- oder Werktag-Regelung.

Prinzipiell ist sowohl die Stadt als auch die Polizei mit der Disziplin der Autofahrer vor Schulen und Kindergärten zufrieden. Die Ausnahmeregelungen seien förderlich für die Einhaltung. „Wenn ein Autolenker der Meinung ist, ein Tempolimit sei an einem bestimmten Ort sinnlos, dann hält er sich auch häufig nicht daran. Dazu zählt etwa auch Tempo 30 vor Schulen in Ferien“, würde laut Bäuchler ein dauerhaftes Tempolimit vor Schulen sinnlos sein.