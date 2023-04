St. Pöltner Initiativen für Tempobremse

Drohende Klimakatastrophe, anhaltende Energiekrise und Herausforderungen im Gesundheitssystem – einen Punkt, um anzusetzen, sehen Expertinnen und Experten in der Senkung der gesetzlich zulässigen Höchstgeschwindigkeiten. In einer Petition wird die Bundesregierung aufgefordert, gegenzusteuern. Geht es nach den Expertinnen und Experten, sollen die Geschwindigkeiten im Ortsgebiet auf 30, auf Freilandstraßen auf 80 und auf Autobahnen auf 100 km/h gesenkt werden.

In der Landeshauptstadt St. Pölten gibt es schon seit einigen Jahren 30er-Zonen vor Schulen und Kindergärten. Auch in Siedlungsgebieten wie etwa in Harland, Spratzern und Wagram gilt oft die Beschränkung auf 30 Stundenkilometer. „Diese wird aber nicht überall gleich akzeptiert“, weiß Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler. In Straßenzügen wie etwa der Stifterstraße und einigen Durchzugsstraßen mit ausreichender Breite sei die Akzeptanz für den 30er geringer. Trotzdem würden sich die Geschwindigkeitsüberschreitungen in Grenzen halten, die wirklich massiven seien in den letzten Jahrzehnten stark gesunken. „Natürlich gibt es Überschreitungen in den 30er-Zonen, wirkliche Raser sind aber selten“, sagt Bäuchler. Besonders vor den Schulen und Kindergärten wird laut Polizei intensiv überwacht.

Nicht überall läuft es mit den 30er-Zonen gut. Etwa in der Schindlerstraße in Wagram. Dort wandten sich Anrainerinnen und Anrainer schon einige Male an die NÖN. Sie sind überzeugt, dass viele, die hier fahren, nicht wissen, dass es eine 30er-Beschränkung gibt. Einige Katzen ließen dort bereits ihr Leben.

Seit Jahren Bestrebungen für Tempo 100 auf Autobahn im Stadtgebiet

Bestrebungen für eine Temporeduktion auf der Autobahn im Stadtgebiet gibt es seitens der Stadt schon viele Jahre. Erst nach dem Unfall im Jänner mit drei Toten auf der A1 erneuerte Bürgermeister Matthias Stadler seine Forderung nach Tempo 100 auf diesen Strecken. „Was in anderen Städten möglich ist, muss auch für St. Pölten gelten“, möchte Bürgermeister Stadler weiterhin für eine Reduktion von Lärm, Emissionen der gesamt fast 130.000 Kfz, die täglich durchfahren, und eine Steigerung der Verkehrssicherheit im Sinne der St. Pöltnerinnen und St. Pöltner in diesem Bereich einstehen.

Zu wenig weit geht die Forderung dem Sprecher der Bürgerinitiative „Transitforum – Xund leben in St. Pölten“ Rudolf Kernstock. „Es geht ganz klar darum, den Lärm und die Schadstoffe in den urbanen Gebieten in den Griff zu bekommen. Die Forderung ist, das Tempolimit auf der Autobahn im Stadtgebiet auf 80 zu senken, um die Menschen zu schützen“, führt Kernstock aus.

„Dass es in St. Pölten schon in die richtige Richtung geht“, betont Maria Zögernitz vom Verein Verkehrswende, der die Petition für die Geschwindigkeitsreduktion ins Leben rief. Lediglich der 40er am Spratzerner Kirchenweg müsse bereinigt werden. „Dann wäre für St. Pölten alles erledigt“, sagt Zögernitz. Für andere Gemeinden würden 30 Stundenkilometer als Regelgeschwindigkeit im Ortsgebiet in der StVO helfen, 30er-Zonen vor Schulen umzusetzen, ist sie überzeugt.

Ortszentrum Böheimkirchen bekommt 30er

Jubel gibt es derzeit in Böheimkirchen. Die lange Forderung nach einer 30er-Zone im Ortszentrum von Böheimkirchen wird nun umgesetzt. Mit einer vor zwei Jahren vom Gemeinderat einstimmig beschlossenen Resolution wurde der Anstoß zu einer Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit gegeben. Nach mehreren erfolglosen Versuchen stimmte nun das Land einer Tempobeschränkung auf 30 Stundenkilometer im Bereich zwischen den Brücken über Michelbach und Perschling zu. Die Vorbereitungsarbeiten laufen bereits, wann sie in Kraft treten wird, ist noch nicht fix.

Ebenfalls beschlossene Sache ist eine Erweiterung der 50er-Zone in Plosdorf mit einer anschließenden neuen 70er-Beschränkung bis nach dem Plosdorfer Betriebsgebiet. Hier ist mit einer Einführung aber erst nach Umsetzung der straßenbaulichen Maßnahmen wie etwa einer Abbiegespur zu rechnen.

