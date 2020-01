In Echtzeit quizzen mit Tenjin: schnell, einfach und visuell ansprechend. Tenjin ist eine Audience-Response-Web-App, mit der schnell und unkompliziert Quizzes und Umfragen durchgeführt werden können. Herzstück der Anwendung ist neben dem Management der Fragen die ansprechende Live-Visualisierung sowie die Ergebnistabelle. Fragen können direkt eingegeben, bearbeitet und gelöscht werden.

Ein erfolgreiches Konzept, dass der neuen App nun den ersten Platz beim Creative Business Award 2020 in der Kategorie "Creative Student" sicherte. Eine Auszeichnung für kreative Geschäftsprojekte in Niederösterreich, welche von der niederösterreichischen Gründeragentur "riz up“ vergeben wird. „Die App ist vielfältig einsetzbar und erfreut sich seit ihrem Release einer stark wachsenden Community. Es freut uns, dass unsere Studierenden an der FH die App bereits verwenden und wir nun auch mit diesem Preis gewürdigt wurden“, erklärt Kirchknopf.

Gestartet haben die beiden Bachelor-Absolventen Armin Kirchknopf und Magdalena Steinacker das Projekt während ihres Studiums an der FH. Derzeit arbeiten sie im Masterstudium Interactive Technologies der FH St. Pölten an der Weiterentwicklung der App.

„Tenjin überzeugt durch übersichtliches Fragenmanagement, Live-Visualisierung der Ergebnisse noch während der Fragenbeantwortung sowie attraktive und speicherbare Datenaufbereitung. Das Projekt und der nun gewonnene Preis zeigen das große Potential, das in unseren Studierenden steckt“, freut sich Wolfgang Aigner, Leiter des Instituts für Creative\Media/Technologies.