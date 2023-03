St. Pöltner Alfred Anzeletti (94) hält sich mit Tennis fit

„Tennis bringt fast zehn zusätzliche Lebensjahre“, „Tennis als ewiger Jungbrunnen“ ... Diese und ähnliche Aussagen mögen stimmen oder auch nicht. Für Alfred Anzeletti (94), St. Pöltner Landesgerichtspräsident in Ruhe, treffen sie auf jeden Fall zu. Er schlägt mittlerweile im 95. Lebensjahr auf. Und das Woche für Woche, Sommer und Winter auf den Plätzen des UETV St. Pölten in Ratzersdorf.

Seit mehr als 20 Jahren spielt er hier donnerstags mit seiner zehnköpfigen Freundesrunde – „meine Hawara“, wie er sagt. „Wir sind eine Familie, wo es natürlich auch Spannungen gibt, die aber immer wieder ausgeglichen werden“, schmunzelt das Juristen-Urgestein. Anzeletti fordert sie trotz seines Alters genauso heraus wie sie ihn: „Schonen tun’s mich nicht.“ Der nächstjüngere Spieler am Platz ist auch schon beachtliche 86, der jüngste 73. Eine wirklich bunte Pensionisten-Männerrunde, die sich da um den ehemaligen Landesgerichtspräsidenten schart. Bunt, vor allem, was ihre ausgeübten Berufe betrifft. Die Palette reicht vom Fleischer über den gelernten Schuhmacher, einen Berufsschullehrer, den ÖAMTC-Pannenfahrer bis zum Banker, Postler, Waschmittelvertreter oder den pensionierten Strafrichter.

Acht der zehn Tennisfreunde mit dem Senior in ihrer Mitte (v. l.): Kurt Stifter, Helmut Kriftner, Alfred Anzeletti, Karl Etlinger, Wolfgang Werther, Peter Schmidt, Leopold Schärfer, Erich Dillinger. Foto: Ferdinand Bertl

Nach zehn Jahren als Vizepräsident und sechseinhalb Jahren als Präsident des Landesgerichts trat Alfred Anzeletti 1995 in den beruflichen Ruhestand, nicht aber in den sportlichen. Seit 1951 spielt der Hobbykoch bereits Tennis, davon in jungen Jahren 20 Jahre Meisterschaft in Lilienfeld. Neben den wöchentlichen zwei Stunden in Ratzersdorf steht der geborene Traisener jede Woche auch mit einer Damenrunde auf dem Platz. Das ist aber noch nicht alles. Mehr als sieben Jahrzehnte bis zum 83. Lebensjahr ist der sportliche Jurist auch auf Schiern gestanden. Wenn das nicht jung hält.

In diesen Tagen hat er mit seinen Tennisfreunden im UETV-Tennisstüberl seinen 94. Geburtstag nachgefeiert, den er am 4. Februar begangen hatte. Die Freude war groß, die Stimmung gut und die Vorfreude auf das nächste Match auch bei Anzeletti deutlich spürbar: „Mit solchen Freunden hat man große Chancen zu überleben“, blickt die jung gebliebene Sportskanone zuversichtlich auf die nächsten Jahre.

