Zum Auftakt der nächsten Runde in den Verfahren um die S 34 sind die Gegner der Traisental-Schnellstraße vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) zweimal gebremst worden. Beschwerden beim Höchstgericht von „Stop.Transit.S34“ und dem Verein Lebenswertes Traisental sowie von Anrainern wurde keine aufschiebende Wirkung zuerkannt – der UVP-Bescheid ist damit rechtskräftig.

In der Sache sei aber keine Entscheidung der Höchstgerichte ergangen, will Wolfgang Rehm von der Umweltorganisation Virus klarstellen. „Es kann auch mehrere Jahre dauern, bis diese getroffen worden sind.“ In der Zwischenzeit könne ohnehin nicht gebaut werden, da noch die Beschwerden gegen den Naturschutzbescheid des Landes beim Bundesverwaltungsgericht anhängig seien. Von der Gerichtsebene zu unterscheiden sei auch die politische Entscheidung, ob das Projekt gebaut werden soll.

Ministerin Leonore Gewessler, die vorerst die Schnellstraßen-Pläne evaluieren will, ist diese Woche in St. Pölten. Am 17. Juli wird sie sich die geplante Trasse der S 34 ansehen. Mit dabei sein wird auch ÖVP-Gemeinderat Josef Brader. Während die Stadt-ÖVP für die Schnellstraße ist, kämpft Brader allein auf weiter Flur mit den Landwirten dagegen an. „Als Bauernbundobmann im Gemeindegebiet kann ich meinen Kollegen nicht zumuten, dass sie fast enteignet werden. Außerdem droht eine Grundwasserabsenkung durch das Projekt“, ist Brader überzeugt. Sein Brunnen sei durch den Bau der Güterzugumfahrung noch immer trocken. Diese Folge befürchtet er nun auch beim Bau der S 34. Auch in seiner Funktion als Obmann des Umweltausschusses der Stadt wird Brader vorsprechen.

„Ich wurde dafür einstimmig gewählt, dass wir hier etwas tun, um die Klimaziele zu erreichen und die Umwelt nicht noch mehr zu belasten. Es ist bereits fünf nach zwölf“, sagt Brader. Als Klimabündnis-Gemeinde spende die Stadt regelmäßig für den Regenwald am Rio Negro. „Nebenbei machen wir alles kaputt. Wir müssen importieren, weil wir zu wenig landwirtschaftliche Flächen haben.“ Mit dem Bau der S 34 gehen weitere landwirtschaftliche Flächen verloren. „Diese sind für die Verantwortlichen nicht schützenswert, im Gegensatz zum Flugfeld, das untertunnelt wird“, so Brader.

Seit 2008, als er zum ÖVP-Ortsparteiobmann von Pummersdorf gewählt wurde, beschäftigt ihn die Transitstrecke. „Ich nehme die Interessen der Bewohner ernst und vertrete sie. Im östlichen St. Pölten sind 99 Prozent gegen den Bau. Ich kenne nur eine Person, die dafür ist“, sagt Brader. Sich gegen die Parteilinie zu stellen, sei für ihn klar, denn er stellt sich die Frage: „Was ist mir näher, das Hemd oder das Sakko? Ich möchte meinen Nachbarn weiter in die Augen schauen können.“ Als er sich genauer mit dem Projekt beschäftigte, wurde ihm erst bewusst, wie viel Lebensraum für die Nachkommen verloren geht.

An vorderster Front im Kampf gegen die S 34 steht auch Bio-Bäuerin Andrea Götzinger aus St. Georgen. Sie war federführend dafür verantwortlich, dass Umweltministerin Gewessler nach St. Pölten kommt: „Ich habe bei einer Diskussion an der Boku zum Thema Bodenfraß die Einladung, die Herr Hieger schon einmal ausgesprochen hat, wiederholt. Dann hat sie versprochen, dass sie kommt.“