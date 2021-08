Mit mehr als 10.000 Schnäppchenjägern ist er einer der größten Flohmärkte Österreichs – der Lions-Flohmarkt im VAZ in St. Pölten. Im Vorjahr fiel er Corona zum Opfer. Und auch heuer wird es nichts, wie Organisator Dieter Nusterer und Lions-Präsident Andreas Döller gegenüber der NÖN bestätigen: „Wir sagen den Flohmarkt aber nicht ab, sondern wir verschieben ihn nur.“ Statt wie geplant am 10. und 11. September wird er nun am 24. und 25. Juni 2022 stattfinden. Gesammelt wird am 18. Juni.

Entscheidend für die Absage waren in letzter Konsequenz mehrere Faktoren. Einerseits schwebt die unsichere Infektionslage angesichts der grassierenden Corona-Mutationen über sämtlichen Großveranstaltungen im Herbst – ein Corona-Cluster nach dem Flohmarkt hätte für die Lions wohl einen veritablen Image-Schaden zur Folge. Andererseits hatten vor allem ältere Helferinnen und Helfer des Flohmarkts gesundheitliche Bedenken.

„Da wir zudem nicht wissen, was im September erlaubt sein wird und was nicht, haben wir uns schweren Herzens für die Verschiebung entschieden“, erklärt Nusterer. Denn ein Horror-Szenario schwebte wie ein Damoklesschwert über dem Flohmarkt: Dass die Waren zwar gesammelt werden können, der Flohmarkt selbst aber von den Behörden untersagt wird. „Wir hätten keine Möglichkeit, diese enormen Mengen – insgesamt sind das stets etwa 70 Tonnen – an einem anderen Ort zu lagern als in den VAZ-Hallen“, führt Nusterer aus. Für ihn selbst wäre es übrigens der letzte Flohmarkt als Organisator gewesen – dabei bleibt es auch. Der nächste Flohmarkt im Juni wird dann schon von anderen Lions-Mitgliedern organisiert werden.

Helfen können die Lions übrigens auch ohne die Einnahmen aus dem Flohmarkt – zumindest noch im nächsten Jahr.