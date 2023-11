St. Pöltner City-Shuttle nach Testphase nun auf dem Prüfstand

Als kostenlose Transportoption vor allem für Personen mit eingeschränkter Mobilität, wetterfeste Anbindung der Innenstadt an die Garagen und Unterstützung für Geschäfte und Gastro in der Innenstadt wurde das City-Shuttle auf den Weg gebracht. Rund zwei Monate mühten sich die beiden dieselbetriebenen Niederflur-Busse durch die Gassen. Wirklich erwärmen konnten sich in der Zeit wohl aber nur wenige.

Mehr als zwei, drei Personen waren selten im Bus zu sehen, wie NÖN-Leser in ihren Beobachtungen mitteilten. Jetzt ist das Shuttle wieder aus dem Innenstadt-Bild verschwunden und vorerst wieder eingeparkt. Die Testphase ist abgeschlossen, heißt es dazu vom Magistrat. Nun beginne eine detaillierte Evaluierung.

Von den Rückmeldungen von Fahrgästen, Handel, Benützern der Fußgängerzone und Betreibern wird ein mögliches langfristiges Engagement abhängen, hieß es zum Start der Testphase. Und von der längerfristigen Finanzierung.

Innenstadt-Legende außer Dienst

Vorläufige Alternative für Fahrten durch die Innenstadt wird auch der Bummelzug keine sein. Das viele Jahre vom Rathaus bis zum Landhaus tuckernde Gefährt ist außer Dienst. Der Zug wurde beim Dorotheum verkauft, bestätigt der Magistrat. Eine Reparatur des kaputten Zuges wäre nicht rentabel gewesen. Ersatz ist vorerst keiner geplant. Wegen der Kosten gebe es aktuell keine Überlegungen. Das könnte erst wieder Thema werden, wenn mehr Geld vorhanden ist.