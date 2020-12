Beim Haupteingang der Fachhochschule erwarten Studierende Personen, die sich auf das Covid-Virus testen lassen wollen. Alle sind freundlich und strahlen Ruhe aus. Ob die Personen lächeln, sieht man nicht, sie tragen FFP2-Masken. Auch ich habe mich dazu entschlossen eine zu tragen. Prinzipiell ist eine Anmeldung auf www.testung.at erforderlich für Kurzentschlossene kann man sich aber auch nachregistrieren.

Beim Schalter „Nachregistrierungen“ gebe ich meine E-Card und meinen Führerschein her, um mich für eine Testung anzumelden. „Das Internet ist gerade ein bisserl langsam“, erklärt ein Student, der meine Daten aufnimmt. Dann geht es weiter zur Anmeldung, wo ich einen Zettel mit meinem QR-Code erhalte und den Antigentest.

Ich werde einer von acht Teststationen zugewiesen. Dort erklärt der gestandene Soldat Robert Weber von der Stellungskommission der Hesserkaserne, wie der Test ablaufen wird. Einige Studierende hängen an seinen Lippen, denn morgen sollen sie selbstständig die Tests durchführen. Ich setzte mich auf einen Sessel und ziehe meine Maske bis zum Mund herab. Ich soll mich vorher schnäuzen. Danach greift mir Vizeleutnant Weber mit seinen behandschuhten Händen in den Nacken, ich lehne mich zurück. Wenig später spüre ich das Stäbchen in meiner Nase. „Bis ihr einen Widerstand spürt“, erklärt Weber.

Der ist dann bald erreicht. Der Soldat dreht das Stäbchen permanent. „Wenn der Tränenreflex erfolgt, dann seid ihr weit genug drinnen, das ist bei Mensch zu Mensch verschieden.“ Und die ersten Tränen strömen bei mir schon heraus. Es tut überhaupt nicht weh, es kitzelt einfach nur und ich will niesen. Geht nicht, denn sollte das passieren, dann muss danach die gesamte Testmannschaft die Schutzausrüstung wechseln.

Nach ein paar Sekunden ist es vorbei. Das Stächen wird dann in die Testlösung getaucht und davon ein paar Tropfen auf den Antigentest geträufelt. Danach heißt es Tränen abwischen, noch einmal schnäuzen und der Testvorgang ist beendet. Die Auswertung des Tests dauert etwa eine halbe Stunde. „Zwischen 15 und 30 Minuten muss der Test abgelesen werden“, so Weber. Ich verlasse das Testgelände und eine halbe Stunde später kommt bereits die Information – Test negativ.

Sollte der positiv sein, kann das zwei Gründe haben. Entweder der Antigentest war falsch positiv oder man hat tatsächlich Corona. Die verwendeten Antigentests haben eine Fehlerquote von 0,5 Prozent. Das heißt bei 1.000 getesteten Personen können durchschnittlich fünf Ergebnisse falsch sein. Im Falle einer positiven Meldung wird die Behörde informiert und binnen eines Tages wird ein PCR-Test gemacht. Der gibt dann endgültig Auskunft darüber, ob man sich das Virus eingefangen hat.

Ich bin also heute negativ. Das Gefühl ist gut, ich weiß aber auch, dass das nur eine Momentaufnahme ist. Ich bin heute nicht ansteckend, morgen könnte das schon wieder anders sein. Das wichtigste ist wohl immer noch Abstand halten und wenn der nicht eingehalten werden kann Maske auf.