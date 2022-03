Nicht mehr im VAZ: Neuer Standort für Covid-Fighters gesucht

Probenzahlen im fünfstelligen Bereich werden aktuell von den 150 Mitarbeitern der Covid-Fighters im VAZ täglich ausgewertet. „Es sind großteils Einzeltestungen für Behörden. Wir haben derzeit Positivraten von größer 50 Prozent“, berichtet Geschäftsführer Boris Fahrnberger.

„Drei Objekte in der näheren Auswahl“ - nur eines in St. Pölten

Derzeit bieten die Covid-Fighters im VAZ als zusätzliches Service auch Testmöglichkeiten an. „Die werden aber je nach Förderung auslaufen“, sagt Fahrnberger.

Nicht nur die Testmöglichkeit, auch der Standort der Covid-Fighters im VAZ wird laut Geschäftsführer mittelfristig fallen. Vorläufig bis Mitte des Jahres wird das Unternehmen bleiben. „Wir sind bereits auf der Suche und haben drei Objekte in der näheren Auswahl.“

Nur eines davon ist in St. Pölten. „Derzeit wird der Vertrag monatlich verlängert. Dauermieter helfen uns, weil viele Großevents abgesagt wurden“, erklärt VAZ-Chef René Voak. Er lobt außerdem das Konzept: „Das ist sicher die nachhaltigste Teststraße in Österreich. Am Parkplatz testen die CovidFighters und drinnen wird gleich ausgewertet.“

Vorhandenes Know-how weiter nutzen

Dass es weiterhin Bedarf für die Leistungen der Covid-Fighters geben wird, davon ist Fahrnberger überzeugt. Sie sind etwa auch in die Abwassertestungen involviert.

„Auch bei künftig auftretenden Zoonosen und bei neuen Technologien ist Kompetenzbedarf da“, meint Fahrnberger.

