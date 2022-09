Stadt St. Pölten will im Herbst bis zu 300 Euro zuschießen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Gegen die akute Teuerung gingen, wie in fast allen Landeshauptstädten, auch in St. Pölten am Samstag hunderte Menschen auf die Straße. „Preise runter“ forderten laut Veranstalter rund 2.500 teilnehmende Personen am Domplatz bei der vom ÖGB organisierten Demonstration. Die Bundesregierung unternehme zu wenig gegen die Teuerung und ihre Folgen, so der Tenor.

Die Stadt St. Pölten plant jetzt, selbst Geld in die Hand zu nehmen, um im Oktober und November Menschen mit geringeren Einkommen zu unterstützen. 100 bis 300 Euro monatlich sollen, sozial gestaffelt, ausbezahlt werden. Gedeckelt ist der Zuschuss bei einem Haushaltseinkommen von 2.100 Euro. „Die Anträge dazu sollen am kommenden Montag im Gemeinderat beschlossen werden“, kündigt Bürgermeister Matthias Stadler an.

Konkret soll es für Ein-Personen-Haushalte bis zu einem monatlichen Nettoeinkommen von 1.100 Euro einmalig 200 Euro geben, bis 1.400 Euro sind es 100 Euro. Bei Mehr-Personen-Haushalten liegt die Grenze für 300 Euro Förderung bei 1.600 Euro Einkommen und für 200 Euro bei 2.100 Euro. Das gilt für Menschen, die vor Antragsstellung zumindest ein Jahr durchgehend ihren Hauptwohnsitz in St. Pölten gemeldet haben. Abgewickelt werden soll die Förderung über ein Online-Formular oder die städtische Sozialhilfe.

„Damit diese städtische Unterstützung auch dort bleibt, wo sie dringend gebraucht wird“, kündigt aber Stadler auch einen Antrag für eine Resolution ans Land an. Darin wird gefordert, alle Leistungen von Bund, Ländern und Gemeinden zur Deckung von krisenbedingtem Sonderbedarf bei der Bemessung der Sozialhilfe nicht zu berücksichtigen.

