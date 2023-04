„Kecke“ Premiere in Michelbach mit Nestroy

Mit der vieraktigen Posse mit Gesang „Nur keck“ von Johann Nestroy stand die Theatergruppe nach drei Jahren wieder auf der Bühne der Michelbach-Halle. Ein Testament bestimmt, dass der junge Heinrich das schon sehr reife Fräulein Jahrzahl und die junge Anna den in die Jahre gekommenen Herrn von Graufalter heiraten sollen. Das sind die Voraussetzungen für eine ganze Reihe von Intrigen und Verwechslungen, die zum Schluss aber doch noch zu einem versöhnlichen Ende führen.

Die 16 Schauspieler werden von der Regie von Theresia Mayer souverän durch das Stück geführt. Musikalisch begleitet wird das Ensemble von Theresia und Karl Mayer.

Vorstellungen in der Michelbach-Halle gibt es noch am Freitag, 28., und Samstag, 29. April, sowie am Freitag, 5., und Samstag, 6. Mai, jeweils um 19.30 Uhr. Karten sind erhältlich unter 0681/10596779.

