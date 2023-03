Liebes-Chaos auf der Bühne bei der Landjugend Bezirk St. Pölten

Nach nur einem Jahr veranstaltet auch heuer wieder die Landjugend Bezirk St.Pölten ein Theater. Heiratsannouncen, Liebesgeschichten und etwas Chaos zwischendurch - darum geht es bei „Wo die Liebe hinfällt“.

Austragungsort ist der ehemalige Kirchenwirt in Gerersdorf. „Das Theater im letzten Jahr war ein voller Erfolg, deshalb wollen wir auch heuer wieder zeigen, wie talentiert die Mitglieder in unserem Bezirk sind.“ so Bezirksobmann Alexander Gleiss.

Neun Schauspielerinnen und Schauspieler üben schon seit Monaten für die insgesamt sechs Auftritte, um für beste Unterhaltung zu sorgen.

Die Vorstellungen sind von 24. bis 26. März und von 31. März bis 2. April. Gespielt wird freitags und samstags jeweils um 19 Uhr und an den beiden Sonntagen immer um 15 Uhr.

Kartenreservierungen unter bezirk.stpoelten@gmail.com oder per Whatsapp/SMS und telefonisch unter +43 660 1206180 entgegengenommen.

