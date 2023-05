Landestheater Niederösterreich: „Am Beispiel der Kohlrabi“

Kein Theaterstück könnte wohl besser das Dilemma der Globalisierung aufzeigen als „Am Beispiel der Kohlrabi – wie können wir die Erde reparieren?“. Das Landestheater Niederösterreich präsentiert gemeinsam mit dem Bürgerinnentheater ein Werk, das auf gesellschaftlicher, persönlicher und politischer Ebene wachrütteln soll. Präsentiert wird das Stück im ehemaligen Kaufhaus Leiner am Rathausplatz.

Mit Humor, Leichtigkeit und gleichzeitiger Tiefe sowie mit Gesangs- und Tanzeinlagen bringt das Ensemble als Gemüse gekleidet eine Utopie auf die Bühne, wie die Erde im Jahr 2223 aussehen könnte, wenn Mensch, Tier und Natur im Einklang miteinander leben würden. Gekleidet in wissenschaftlich basierten Fakten und geschmückt mit Interviews von landwirtschaftlichen Expertinnen und Experten, wird ein Bild erzeugt, dass Haltung zeigt. Gleichzeitig wird zur Handlung aufgefordert und mit Lösungsansätzen eine positive Zukunftsvision erzeugt. Die Theatergruppe schafft es auch mit „Rückblicken“ in das Jahr 2023, wo klimaschädliche Wirtschaft betrieben und somit das Klima zerstört wird, die Realität zu präsentieren und so das Publikum abzuholen.

Ein wenig Verbesserungspotential gibt es einzig bei der stimmlichen Aussdrucksstärke mancher Gemüse-Charaktäre und der Textsicherheit der Darstellenden.

Die Botschaft, „Es wird in Ordnung sein“ bringt Mut, an eine bessere Zukunft glauben zu können – solange es nicht beim Handlungsbedarf bleibt, sondern auch Handlungen folgen.

Fazit: Eine fantastische Inszenierung, die zum Nachdenken und Handeln anregt!

