Kreativ NÖMS in Viehofen feiert Theater-Comeback und Jubiläum

Nach mehreren Jahren Pause war es wieder soweit: Die kreativ Mittelschule St. Pölten-Viehofen feierte das Comeback des traditionellen Schülertheaters. Dabei gab es für das Theater auch ein ganz besonders Jubiläum zu feiern: 35 Jahre Nordlichter. Lehrerin Heidemarie Kneissl hat das Theaterprojekt damals aus der Taufe gehoben und lenkt immer noch die Geschicke. Seit 30 unterstützt sie dabei Brigitte Neulinger, die für die unverbindliche Übung Jazzdance verantwortlich ist. „Ich freue mich, dass ich von diesen 35 Jahren 20 selbst mitgestalten durfte“, erklärt dazu auch Direktor Hermann Reichebner.

Das Jubiläum feierte man in der NMS mit dem Stück „Märchen Reloaded“, in dem die klassischen Märchengeschichten wie Rapunzel, Schneewittchen oder das Rumpelstilzchen in einen modernen Kontext gesetzt wurden. An zwei Abenden stellten so die Schüler ihr Können in Tanz, Schauspiel sowie Gesang vor und unterhielten so die Gäste mit einem ganz besonderen Theaterstück.

