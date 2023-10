Premiere für Krimi-Dinner in Kasten

Mit ihrer neuen Produktion „Wahn oder Sinn“ begeisterte die Theatergruppe Theaterkastl das Publikum im Gasthaus Geppl. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt.

In einer Spezialabteilung für psychisch Kranke geschieht ein Mord. Die Ermittlungen stoßen bei den Bewohnern zunächst auf eine Mauer des Schweigens, bis eine unerwartete Wendung das Rätsel löst. Das Publikum war wieder eingeladen, sich an der Suche nach dem Täter zu beteiligen. Für einen kulinarischen Höhepunkt sorgte das Team des Gasthauses Geppl mit einem herbstlichen Drei-Gänge-Menü. Geschrieben und in Szene gesetzt wurde der Abend in bewährter Manier von Margot Stallecker.

Alle Folgevorstellungen in Fahrafeld sind ausverkauft. Am Mittwoch, 8., und Donnerstag, 9. November, wird die Produktion in der Feiastö in Stössing noch einmal gegeben. Karten dafür gibt es am Gemeindeamt Stössing und bei der „Greisslerin“.