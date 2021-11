St. Pölten ist mit „Othello“ sogar in der Weltpresse präsent

Das Landestheater eroberte mit dem Stück „Othello“ unter Regie von Rikki Henry die internationalen Schlagzeilen.

Nicholas Monu spielt den dunkelhäutigen Feldherren Othello. crawfordtalent

„Mit dem neuen ‚Othello‘ bringt das Landestheater ein Gespräch über Rassismus in der österreichischen Gesellschaft und die Notwendigkeit von Diversität auf den Bühnen des Landes in Schwung“, schreibt A. J. Goldmann, Freelancer, der für die New York Times Theaterkritiken verfasst.

Der US-Journalist erachtet es als bezeichnend, dass solch ein Theaterstück nicht in einer Kulturmetropole uraufgeführt wurde, sondern „in einer kleinen Stadt 40 Meilen außerhalb von Wien“. Die nächste Premiere ist „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ am Freitag, 26. November, um 19.30 Uhr.

Der Artikel ist unter: shorturl.at/nINY8 zu finden.