Mehr Platz für die kleinsten St. Pöltner nötig

347 neue St. Pöltnerinnen und St. Pöltner wurden im Jahr 2021 geboren. Sie alle brauchen irgendwann einen Betreuungsplatz. Gerade für die Betreuung von Kleinstkindern ist das Angebot allerdings noch mau. Das erkennt auch die Stadt und hat beschlossen, das Betreuungsangebot für Kinder unter zweieinhalb Jahren auszubauen.

Im Juni fiel dazu der Gemeinderatsbeschluss. 200 Millionen Euro pro Jahr gibt es unter anderem für den Ausbau der Kleinstkinderbetreuung vom Bund für die Länder.

Die „Betreuungslücke“ bis zum Kindergarten schließen unter anderem die Tageseltern der Caritas. Gut 50 gibt es in St. Pölten und Umgebung. „Wir könnten aber ruhig mehr vertragen“, sagt die Fachbereichsleiterin für Familie der Caritas Nina Schöbinger-Konrad.

Vor allem Männer gibt es kaum in diesem Berufsfeld. Nicht nur der Job sei herausfordernd, auch die Ansprüche. Mindestens 20 Stunden Weiterbildung im Jahr müssen sie vorweisen und die Bezahlung könnte wie in vielen Sozialberufen mehr sein.

Hilfswerk-Tageseltern und Omadienst der Diözese

In der Stadt und im Bezirk sind für das Hilfswerk momentan 33 Tageseltern unterwegs. Die Nachfrage sei stabil. Eine Betreuung ist grundsätzlich schon ab dem Säuglingsalter möglich, wobei das Alter von den Tageseltern unterschiedlich angeboten wird.

Durch die Teuerungen und die unsichere Situation allgemein seien die Belastungen für die Familien definitiv höher geworden, meint das Hilfswerk. Vor allem Themen wie Homeoffice und Homeschooling sind in der Praxis manchmal schwierig umzusetzen.

Auch für die Tageseltern habe sich durch Corona einiges verändert, sie mussten viel flexibler in ihren Angeboten werden, die Zeiten haben sich geändert und es war teilweise keine Kontinuität in der Betreuung möglich durch Erkrankungen oder Quarantänebestimmungen.

Das Hilfswerk habe aber auch sehr rasch auf die neuen Situationen reagiert, beispielsweise wurde den Tageseltern eine dreitägige Ausbildung zum Thema „Lernen“ angeboten. Durch den Ukraine-Krieg traten dann wieder neue Anforderungen auf – wie etwa Sprachbarrieren.

Ehrenamtlich arbeiten die Leihomas und Leihopas des Familienverbands der Diözese St. Pölten. Der Omadienst feierte jetzt sein 20-jähriges Jubiläum. Neuzugänge sind immer willkommen.

„Die Nachfrage ist sehr groß und wir bemerken einen wirklich hohen Bedarf an Betreuungsplätzen.“ Beate Eichinger Leitung Biku-Villa

Den Bedarf an Kleinstkinderbetreuung spürt auch Beate Eichinger von der Biku-Nursery: „Die Nachfrage ist sehr groß und wir bemerken einen wirklich hohen Bedarf an Betreuungsplätzen. Im Moment gibt es sehr viel Zuzug aus Wien und auch anderen Bundesländern und die Eltern informieren sich recht zahlreich bei uns.“

Für Kinder ab zweieinhalb Jahren bieten die privaten oder die Kindergärten der Stadt dann einen Betreuungsplatz. In den 26 St. Pöltner Landeskindergärten werden rund 1.685 Kindergartenkinder in 86 Gruppen betreut. Über das gesamte Stadtgebiet gibt es mit Stichtag 1. September 2022 noch 120 freie Plätze – 108 für Kinder über drei Jahren und zwölf für Kinder unter drei Jahren.

In den Kindergärten Karl-Pfeffer-Gasse, Handel-Mazzetti-Straße, Heinrich-Schneidmadl-Straße, Pernerstorferplatz, Am Eisberg und Neuviehofen werden zusätzlich Heilpädagogische Integrative Gruppen (HPI) für Kindergartenkinder mit besonderen Bedürfnissen angeboten. Auf einen künftigen Mehrbedarf aufgrund der kontinuierlich steigenden Bevölkerungszahlen sei die Stadt bestens vorbereitet, heißt es aus dem Magistrat.

Schulamtsleiter Andreas Schmidt erklärt: „Von 341 Neuanmeldungen konnten wir 310 Kinder für das kommende Kindergartenjahr ihrem Wunschstandort zuweisen.“ Jedes Kind, das einen Kindergartenplatz benötigt, bekomme also einen Platz in unmittelbarer Wohnumgebung. Das sei bei Weitem nicht überall so in Niederösterreich, betont Schmid.

