Neue Leiterin für St. Pöltner Stadtbücherei

In der St. Pöltner Stadtbücherei steht ein Wechsel bevor. Die Totzenbacherin Theresia Radl beginnt bereits im November eine Einschulungsphase und wird im Frühjahr die Leitung von Christine Nusterer übernehmen. Nusterer wird dann in den Ruhestand gehen. Radl hat sich mit ihrem Konzept für die Aufstellung der neuen Bibliothek am Domplatz gegen neun andere Bewerberinnen und Bewerber durchgesetzt. „Mit Begeisterung und Leidenschaft ist alles möglich“, freut sie sich schon auf ihre neue Tätigkeit.

Die 52-Jährige hat ein Diplom in Schauspiel, eine Ausbildung zur Bibliothekarin und sie gewann zwei Jahre in Folge den NÖ Bibliotheken-Award. Bei ihrer neuen Aufgabe wird sie sich besonders den Themen Diversität sowie Nachhaltigkeit widmen und versuchen, Kinder schon früh zum Lesen zu animieren. Schon als Leiterin der Kirchstettner Bücherei war ihr das ein Anliegen: „Einige Eltern haben gesagt, dass ihre Kinder sicher nicht so viel gelesen hätten, wenn ich ihnen nicht vorgelesen hätte.“

Die Stadtbücherei St. Pölten beherbergt derzeit rund 50.000 Medien. Im neuen, rund 1.400 Quadratmeter großen Haus soll der Medienbestand auf 100.000 Stück aufgestockt werden. Der neu geschaffene Raum bietet im Erdgeschoß ausreichend Platz für Veranstaltungen wie Lese-Workshops für Kinder und im großen Veranstaltungsraum im Obergeschoß für Autorenlesungen. Die Planungsarbeiten sind in vollem Gang, die Fertigstellung ist Mitte nächsten Jahres geplant.

Die Arkaden am Domplatz werden zurückgebaut, dadurch erhält das Haus wieder seine ursprüngliche Form.

