Thommy Ten und Amélie kehren zurück nach Europa und erobern London

Aktuell touren Thommy Ten & Amélie van Tass noch durch die USA. Doch im im kommenden Jahr sind sie wieder verstärkt in Europa unterwegs. Neben der Fortsetzung der "Zweifach Zauberhaft Tournee" in Österreich im April/Mai 2023, stehen im Februrar/März mehrwöchige Engagements etwa in Rom und Madrid am Programm.

Zudem gastieren die beiden mit ihrer Show "The Clairvoyants" im September im bekannten Eventim Apollo London. Das ist außerdem die erste Show, die die St. Pöltner NXP in London produziert.

Und schon diese Woche treten der Kremser und die Hofstetten-Grünauerin im britischen Fernsehen auf bei "Britain’s Got Talent - The Ultimate Magicians".

Termine in St. Pölten: 6. und 7. Mai (VAZ)

