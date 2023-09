Durch die Wüste mit Ingeborg Bachmann im Cinema Paradiso

Die Grande Dame des Europäischen Kinos bannt mit großartiger Besetzung die außergewöhnliche Liebesgeschichte von Ingeborg Bachmann und Max Frisch auf die Leinwand. Sie ist Österreicherin, er Schweizer. Sie Lyrikerin, er Dramatiker. Sie ist draufgängerisch und verwundbar, er ein bisschen Biedermann. Als sich Ingeborg Bachmann (Vicky Krieps) und Max Frisch (Ronald Zehrfeld) 1958 erstmals in Paris begegnen, ist es der Anfang einer so leidenschaftlichen wie zerstörerischen Liebesbeziehung. Jahre später versucht Bachmann bei einer Reise in die Wüste alles zu verarbeiten und sich von der Vergangenheit zu lösen.

Zur NÖ-Premiere im Cinema Paradiso St. Pölten am Montag, 9. Oktober, 18.15 Uhr, sind Margarethe von Trotta (Regie, Drehbuch) und Alexander Dumreicher-Ivanceanu (Produzent) zu Gast im Kino. Die NÖN verlost 2x2 Tickets. Teilnahme bis Freitag, 6. Oktober, 14 Uhr, an redaktion.poelten@noen.at.