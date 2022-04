Noch heuer 130 Innenstadt-Parkplätze zusätzlich

Werbung

185 Innenstadt-Wohnungen in bester Lage mit 285 Garagenplätzen hat die Bank Austria Real Invest in knapp drei Jahren auf dem Karmeliterhof-Areal gleich neben dem Rathausplatz hochgezogen. Ab 1. Mai können die Wohnungen gemietet werden. Dann könnten auch Innenstadt-Besucher von dem Großprojekt profitieren.

Verhandlungen um etwa 130 neue Innenstadt-Parkplätze unterhalb des Objektes will Bürgermeister Matthias Stadler nun zu einem positiven Ende führen, bestätigt die Stadt nun. Das seien deutlich mehr Parkplätze für das Stadtzentrum als am Domplatz wegen der Bauarbeiten wegfallen. Mit dem Vertragspartner konnte man sich bereits einigen, der Beschluss dazu soll in der nächsten Gemeinderatssitzung gefasst werden.

„Neben dem zuletzt wieder ausgebauten Öffi-Angebot, den zusätzlichen Radwegen und der neuen Fußgängerzone kann damit ein weiterer positiver Impuls für die Wirtschaftstreibenden in der Stadt und ihre Besucherinnen und Besucher geschaffen werden“, so Stadler. Zusammen mit den 113 Stellflächen im City-Parkdeck beim Bahnhof dürfte damit für die Stadt die Diskussion um Ersatzstellflächen für den Domplatz Geschichte sein.

