Biber sind auf Wanderschaft - auch in St. Pölten

In der Tiefgarage, am Bischofsteich – im April sorgten immer wieder Biber für Schlagzeilen in St. Pölten. „Derzeit verlassen die jungen, nun erwachsenen beziehungsweise geschlechtsreifen zweijährigen Tiere das elterliche Familienrevier und begeben sich auf die Suche nach einer eigenen ‚Immobilie‘“, erklärt Denise Gabler von der Abteilung Naturschutz des Landes NÖ einen Grund dafür, warum die Tiere vermehrt in St. Pölten unterwegs waren. Ungewöhnlich häufig seien sie jedoch nicht im Stadtgebiet gesichtet worden.

Biber können in Niederösterreich grundsätzlich überall entlang von Gewässern leben, auch in städtischen Gebieten. Gabler betont, dass die Tiere eine große Bedeutung für die Natur haben: „Der Biber ist durch seine Lebensweise ein wahrer Landschaftsgestalter, der mit seinen Aktivitäten zum Wasserrückhalt in der Landschaft und zum Anstieg der Artenvielfalt beiträgt.“ Besonders in Trockenperioden seien die Biberdämme deswegen von Bedeutung. Gleichzeitig können durch sein natürliches Verhalten Interessenskonflikte mit Nutzungsansprüchen in der Kulturlandschaft entstehen. „Grundsätzlich gilt bei geschützten Arten eine Maßnahmenhierarchie: Prävention vor Eingriff in den Lebensraum vor Eingriff in die Population“, sagt Gabler.

Findet man einen Biber im eigenen, gewässernahen Garten, reicht es laut Gabler in der Regel aus, eine Nacht zu warten. „Biber sind vorwiegend dämmerungs- und nachtaktive Tiere und der Biber bewegt sich üblicherweise wieder in Richtung Gewässer“, so Gabler. Aggressiv gegenüber dem Menschen sind Biber üblicherweise auch nicht. Dennoch empfiehlt Gabler, immer reichlich Abstand zu den Bibern zu halten, vor allem mit Hunden. Denn diese kann das Tier als Wolf, und somit als natürlichen Feind, wahrnehmen.

Wer mit Bibern oder anderen Wildtieren konfrontiert ist, kann sich auch an die Wildtierhotline des Landes NÖ wenden: 02742/9005 9100.

