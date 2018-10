Fünf Jungkatzen mussten engagierte Mitarbeiter des Tierschutzvereins in der Vorwoche suchen: Vor das Tierheim war eine Kartonschachtel abgestellt worden – der Deckel war offen. „So ein verantwortungsloses Verhalten ist kaum zu überbieten. Sich seiner Tiere so zu entledigen, ist einfach nur falsch und eine feige Art“, zeigt sich Tierheimleiter Davor Stojanovic erbost. „Nach drei der Kätzchen haben wir drei Tage lang gesucht.“ Die kleinen Vierbeiner waren von Parasiten befallen und hatten Schnupfen – sie sind aber mittlerweile wieder gesund und aufgepäppelt. Cosmo, Denzel, Francis, Remy und Wanda können ab dem Wochenende abgeholt werden. „Wir hoffen auf ein gutes Zuhause für sie.“

zVg

Abgegebene Katzen sind in diesem Jahr ein großes Thema im Tierheim: Allein im Juli und August nahm das Team des Tierschutzvereines 120 Kätzchen auf – laut Stojanovic ein trauriger Rekord. „Heuer hatten wir bisher 280, bis zum Jahreswechsel werden es wohl 300 werden. So viele hatten wir noch nie.“ Insgesamt werden 2018 wohl bis zu 900 Tiere im Heim gelandet sein. Wichtig sei immer, sich beim Team zu melden und nicht die Tiere einfach irgendwo hinzustellen, so Stojanovic: „Unsere Aufnahmekapazität ist zwar nicht unendlich, aber wir lassen kein Tier im Stich.“