Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Pyhra-Markt am Samstag in Kirchweg. „Tierrettung“ lautete die Alarmierung. In Kirchweg angekommen, stellte sich heraus, dass eine Katze in einem Waldstück in über 20 Metern Höhe saß. „Aufgrund der örtlichen Lage des Baumes war es uns nicht möglich, zur Katze vorzudringen“, schildert ein Feuerwehrmitglied. Nach Absprache mit der Einsatzleitung wurde Kontakt mit der Firma „Baum Vrana“ aufgenommen.

Der Firmenbesitzer erklärte sich kurzerhand bereit, die Lage zu begutachten und in weiterer Folge zu versuchen, die Katze zu retten. „Während des Aufstiegs auf den Baum mittels Steigeisen, beziehungsweise kurz vor Erreichen der Katze, entschied sich diese aber doch für einen selbstständigen Abstieg und machte sich kurzerhand auf den Weg nach Hause zu ihren Besitzern“, berichtet der FF-Mann, der sich nochmals herzlich für die Unterstützung bei diesem nicht alltäglichen Einsatz bei Michael Vrana bedankt.

Nach dem Einrücken ins Feuerwehrhaus wurden die Fahrzeuge und eingesetzten Geräte von den Mitglieder noch ordnungsgemäß wegen Covid-19 desinfiziert.