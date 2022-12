Pferd stürzte bei Perschenegg in Bachbett

Zu einem Unfall kam es am Sonntagnachmittag im Heugraben in Perschenegg. Ein Pferd stürzte in ein Bachbett und blieb auf dem Rücken liegen. Die Freiwillige Feuerwehr Wald alarmierte die FF Pyhra, um sich bei der Tierrettung Unterstützung durch einen Greifarm zu holen. Das war dann aber nicht mehr nötig.

Foto: FF Wald

"Kurz vor unserem Eintreffen meldete der Einsatzleiter, dass das Pferd erfolgreich geborgen werden konnte", heißt es von der Feuerwehr Pyhra. Eine Person wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Die Feuerwehren betreuten diese bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.